Producător: Cârnaţi proaspeţi, aici sunt cârnaţii proaspeţi simpli, aici sunt cu boia şi un pic picanţi. Cârnaţi proaspeţi, puţin afumaţi.

Sunt doar câteva dintre preparatele delicioase care îi aşteaptă pe clienţii din Târgu Mureş. Special pentru catolici, producătorii locali s-au pregătit din timp.

Producătorii s-au pregătit cu diferite tipuri de miere şi legume proaspete

Producător: Am două tipuri de miere polifloră. Polifloră simplă şi este de păducel - aia o am de anul trecut, ca şi mierea de salcâm. Şi am mai multe specialităţi de miere, mai ales această miere cremoasă.

Şi pentru că nu există târg fără turtă dulce, făcută după reţeta tradiţională - cu miere de albine şi scorţişoară, bineînţeles că aceasta nu a lipsit.

Producător: Avem pentru salată mizuna, rucola şi legumele proaspete le-am terminat pe astăzi deja.

Iar oferta a fost variată. Pe lângă mâncare, oamenii şi-au putut cumpăra şi decoruri pentru masa de Paşte.

Pentru a participa la târg producătorii locali trebuie să îndeplinească mai multe criterii

Organizator market: Momentan, în târgul acesta sunt 38 de producători cu diferite produse. Acei producători îi selectăm după calitatea produselor şi, nu în ultimul rând, hârtiile trebuie să fie în regulă.

Şi în Miercurea Ciuc localnicii au avut de unde să îşi cumpere mâncare pentru masa de astăzi, când catolicii sărbătoresc Floriile sau pentru masa de săptămâna viitoare, când celebrează Învierea Domnului.

Producător: Am pregatit pentru Pasti mai multe feluri de baigli sau de exemplu mai multe feluri de cozonaci. Avem o paine speciala, care este facuta cu carbune activ. E foarte sanatos si medicii, doctorii deja recomanda pentru stomac.

Iar special pentru cei care nu au timp, producătorii locali au venit şi ouă încondeiate.

