O procedură birocratică a scos la iveală o crimă înfiorătoare, care altfel nu ar fi fost descoperită niciodată, poate. O mamă din Buzău este acuzată că şi-a ucis cu premeditare copilul nou-născut şi a îngropat adânc urmele. Grozăvia s-a petrecut acum cinci ani, dar a fost descoperită abia acum, când registrele de naşteri şi de la Starea Civilă au fost sincronizate.

Bebeluşul ei s-a născut perfect sănătos, dar nu a trăit decât o săptămână. Cea care i-a dat viaţă i-a şi luat-o la câteva zile după ce au plecat de la maternitate. "Cum să faci aşa ceva? Cum să faci aşa ceva?! Eu nu ştiu cum a dormit cinci ani de zile?! Cum o fi dormit în pat? Nu ştiu!", spune o vecină. Femeia, care mai are şase copii, şi-a ucis bebeluşul cu mâinile goale când erau singuri în cameră. La audieri, femeia a recunoscut cu seninătate.

Femeia, însărcinată din nou acum, a fost arestată pentru omor

"A învelit cadavrul într-o pătură și ulterior l-a depozitat într-o pungă de plastic și în aceeași zi, i-a relatat soțului ce a făcut, iar acesta, la solicitarea inculpatei, a luat nou-născutul decedat și l-a îngropat pe prundul râului Buzău", a declarat Cosmin Niță, procuror. Crima a fost descoperită când un asistent social de la maternitatea din Buzău a sesizat că băiețelul născut în iunie 2021 nu era înregistrat la Primărie. Verificările au arătat că nu îi fusese atribuit un CNP şi a fost anunţată Poliţia.

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Femeia, însărcinată din nou acum, a fost arestată pentru omor în varianta violenţei în familie, acuzaţie care îi poate aduce 25 de ani de închisoare. Soţul care i-a fost complice a fost audiat şi el de anchetatori, dar până acum nu a fost pus sub acuzare.