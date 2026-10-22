Descoperire şocantă în Buzău. O mamă care în urmă cu cinci ani şi-a ucis bebeluşul nou-născut şi l-a îngropat pe malul unui râu, a fost prinsă abia acum. Crimă ascunsă atât de mult timp a ieşit la lumină după o verificare făcută de maternitate.

Verificările de rutină de la maternitatea din Buzău au scos la iveală o situație extrem de gravă. Un bebeluș născut viu și sănătos în vara anului 2021 nu figura în nicio bază de date la starea civilă și nici nu avea atribuit un CNP.

Femeia, din nou însărcinată

La ultimul calcul al unității medicale, cifrele nu au mai corespuns, deși băiețelul figura ca externat de către familie, nu era în sistemul public de evidență a populației sau de asistență medicală primară. Spitalul bineînțeles că a anunțat poliția care a demarat o amplă anchetă, iar toate pistele au dus către această femeie de 43 de ani care din ultimele informații pe care le avem în acest moment ar fi însărcinată din nou și mai are acasă încă 5 copii.

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Anchetatorii au descoperit că la 5 zile de la naștere mama ar fi asfixiat bebelușul. Individa a fost reținută de către polițiști 24 de ore și astăzi urmează să fie prezentată judecătorilor cu propunere de arestare preventivă.