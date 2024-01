Caz revoltător în Vaslui. O fetiță de un an și jumătate a rămas fără certificat de nevăzătoare, pentru că nu poate citi

S-a întâmplat în Vaslui, iar protagonistă este o fetiţă de un an şi jumătate. Copila nu poate fi încadrată în grad de handicap pentru că nu poate dovedi că nu vede.

Fără certificat de nevăzătoare pentru că nu poate citi

Cazul a fost semnalat de deputatul USR, Emanuel Ungureanu, care a transmis o interpelare și Ministerului Muncii, în speranța că fetiţa îşi va obţine drepturile. La sfârșitul lunii decembrie, Ministerul Muncii i-a transmis deputatului un răspuns prin care pasează problema la Ministerul Familiei.

Politicianul a ataşat și memoriul tatălui fetiței care arată că a fost la DGASPC Vaslui pentru a depune dosarul de încadrare în grad de handicap a fiicei sale, dar a fost refuzat “pentru că nu apare acuitatea vizuală scrisă în fracții”. “M-am dus la doamna profesor doctor care o operase și eliberase acest certificat medical și i-am explicat situația. Aceasta mi-a transmis că nu poate stabili acuitatea vizuală deoarece este necesar ca fetița în vârstă de 1 an și 4 luni să citească la panou. M-am reîntors la DGASPC Vaslui și le-am explicat situația, că un copil de 1 an și 4 luni nu știe să vorbească, darămite să citească. Mi-au oferit numărul legii și anume Ordinul 1306/2016 pe care l-am studiat și am descoperit că în ANEXA acestuia la CAP II punctul A litera a, b și numărul 1 și 2 scrie că pentru încadrare în grad este necesară măsurarea acuități vizuale ceea ce este imposibil pentru un copil de 1 an și 4 luni”, a arătat tatăl fetiței în memoriu, potrivit vremeanoua.ro.

