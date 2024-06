Ora 12:30. Femeia de 44 de ani cere ajutor la 112, chiar în timp ce încearcă să scape de partenerul agresiv. Strigătele de disperare vorbesc în locul ei, iar apelul se închide.

Cazul Caracal s-a mutat la Brăila

"Am înţeles că a fost bătută şi a fugit să ajungă spre mama sa pe partea cealaltă şi a sunat undeva de la colţ şi probabil de aia şi ăştia au reperat semnalul la intersecţia străzilor şi nu chiar aici la ei", a declarat o vecină.

"A fost înregistrat un apel telefonic în care se aude o femeie care ţipă şi spune că se află în pericol fara a preciza date privind identitatea sau locul in care se afla", a declarat Elena Ostache, IPJ Brăila.

Poliţiştii au reuşit să localizeze apelul, aşa că două maşini de poliţie au pornit în zonă.

"Au venit încoace, au bătut la poarta acolo, a venit şi vicele, a bătut la poartă, dar daca n-a răspuns nimeni au plecat. M-a întrebat dacă am auzit vreun copil sau femeie ţipând pe aici n-am auzit. Au stat jumătate de oră", a declarat un vecin.

"Nu cred ca am fost si eu ieri cand au descoperit. erau urme de sange din curte cred ca deja o injunghiase in curte, ar fi fugit in baie s-a incuiat si el a spart geamul si a intrat peste ea", a declarat Popa Romica, vice.

"Au mai stat saracii s-au mai dus au mai plecat ei cu masina s-au intors inapoi da-i bataie in poarta nimic. Nu stiu cum zicea fata aia care venise cu politaiul ca n-aveau voie daca n-au la mana mandat n-au voie sa sara gardul", a declarat o vecină.

Femeie ucisă în timp ce suna la 112

În tot acest timp, femeia sfârşea înjunghiată. După ce a ucis-o, bărbatul şi-a pus capăt zilelor.

"Dacă eu ma apuc să dau un telefon la 112, să fac o gluma proastă mă găseşte în secunda 2, nu?", a declarat cumnata victimei.

"În urma verificărilor efectuate nu au fost obţinute date care să confirme faptul că în zona ar fi avut loc un conflict. nu se auzeau zgomote. Încercandu-se totodata identficarea apelantei prin prezentarea persoanelor identificate prin recunoastere anr de telefon de pe care s-a apelat. niciuna dintre pers nu a putut oferi informatii care sa ajute", a declarat Elena Ostache, IPJ Brăila.

Bărbatul de 50 de ani era cunoscut pentru violenţa sa. În trecut a stat 5 ani după gratii după ce a încercat să-şi omoare fosta soţie.

