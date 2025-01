Românca a povestit, într-un videoclip pe TikTok, cum i-a fost furat ghiozdanul în care avea portofelul cu toate cardurile şi actele, în timp ce pregătea un colet pentru livrare.

Ce a păţit românca

"Am un mesaj pentru șoferii livratori, mai ales cei din Irlanda. Aveți foarte mare grijă să nu vă lăsați lucrurile personale în mașină sau cel puțin să le ascundeți sub scaun sau pe sus pe undeva, să nu le lăsați la vedere. În data de 31 decembrie, în ziua cu Revelionul, eram la muncă, am parcat mașina și am deschis în spate să îmi iau coletele să le livrez într-un shopping center. În momentul în care am intrat în shopping center, a strigat cel de la securitate la mine că mi-a fost furat ceva din mașină. Inițial m-am gândit că mi s-a furat vreun colet, și am zis că aia e, dar de fapt mi s-a furat ghiozdanul în care aveam portofelul cu toate cardurile, permisul de conducere, buletinul, pe care abia mi-l făcusem bani, cheile de la un card cadou primit de Crăciun, cheile de la casă, cheile de la mașină, căștile și alte lucruri nu foarte importante. La căști am locația și în momentul de față căștile sunt niște AirPods-uri.", povestește ea.

"Am sunat la poliție, dar nu a venit nimeni timp de o oră la shopping center acolo, așa că am zis să mă duc eu la gardă, pentru că am locația căștilor, să mergem după oamenii ăștia. Am crezut că e ca în filme și se rezolvă așa.

Mă duc la poliție, am stat acolo vreo 40 de minute să aștept să mă bage cineva în seamă, pentru că durează foarte mult. Îmi ia polițistul declarația, spun tot ce s-a întâmplat, cum arată ghiozdanul, toate detaliile și îi arăt că am locația căștilor și să mergem acolo. El mi-a zis că nu se poate lua după locația căștilor, pentru că nu este o locație precisă, dar locația e foarte precisă, o am și acum.

Ieri (7 ianuarie) s-a descărcat bateria de la căști și nu mai arată exact, doar că au fost acolo acum două zile. Dar de când mi s-au furat, în același loc au fost. Au scos o cască din carcasă, pentru că cealaltă este la mine și le arată în același loc. Este o locație foarte rău famată, unde sunt persoane mai periculoase. Băiatul care mi-a furat ghiozdanul este o persoană fără casă, care cu asta se ocupă, de fapt toate persoanele din zona respectivă fură. Îl știu și cum îl cheamă, îl au pe camerele de filmare, dar mi s-a dat de înțeles de la poliție că nu pot face nimic.", spune resemnată tânăra.

Tânăra a spus că nu mai are speranţă că o să-şi recupereze bunurile şi îi sfătuieşte pe toţi să aibă mare grijă unde îşi lasă lucrurile, pentru că poliţia nu face nimic în aceste situaţii.

"M-am dus din nou la poliție și mi-au spus că nu este polițistul care mi-a luat mie declarația și să vin azi. Nu știu dacă ar mai trebui să merg pentru că am înțeles că nu am cum să recuperez absolut nimic din ele, m-am conformat asta este.

De aia vreau să vă zic să aveți mare grijă, pentru că poliția nu face nimic și mai bine preveniți lucrurile astea decât să suferiți după. Eu în momentul respectiv am simțit că mi-a picat cerul în cap și că sunt cel mai ghinionist om din lume.", povestește o tânără româncă pe TikTok.

