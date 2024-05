Vezi și

Preşedintele Recep Erdoğan şi premierul Marcel Ciolacu au stat umăr la umăr în cadrul unei ceremonii militare, în care s-au tras 21 de salve de tun. Apoi, Marcel Ciolacu a salutat garda de onoare în limba ţării gazdă. Înainte de întâlnirea privată de aproape o oră pe care Erdogan a avut-o cu premierul României, preşedintele turc a salutat şi numeroasa delegaţie a ţării noastre.

Mai bine de jumătate din Guvernul României se află în capitala Turciei. Alaiul de miniştri a avut întrevederi cu omologii turci pentru dezvoltarea unor proiecte comune. Primul a fost deja semnat şi publicat în Monitorul Oficial turc încă de ieri, când preşedintele Erdogan a decis că turiştii români pot merge în Turcia doar cu buletinul.

O încercare de a-i convinge pe cei care iubesc Grecia să schimbe destinaţia

O încercare de a-i convinge pe cei care iubesc Grecia să schimbe destinaţia, spun specialiştii: "Cetăţenilor români care deţin o carte naţională de identitate li se acordă scutire de viză pentru călătoriile lor turistice şi tranzitul către Turcia cu o şedere de maximum 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile, conform articolului 18 din Legea nr. 6458 privind străinii şi protecţie internaţională"

Recep Erdogan, preşedintele Turciei: Am implementat documentul care va permite cetăţenilor români să călătorească în ţara noastră doar cu documentele de identitate. Datorită acestui fapt credem că relaţiile noastre umane vor creşte.

Cristi Popovici, reporter Observator: Măsura ar putea intra în vigoare în luna iunie, pentru că turcii mai au de adoptat nişte norme de implementare. Decizia vine chiar la începutul sezonului estival. Turcia fiind una dintre destinaţiile preferate de români pentru petrecerea vacanţelor. Anul trecut, peste un milion dintre noi am fost în concedii în Istanbul, Antalya sau aici, la Ankara.

Daniel Lacustă, director online agenţie de turism: Turcia este renumită pentru pachetele all inclusive. City-break-urile s-au dezvoltat în ultima perioadă. Va fi o facilitate de care vor beneficia anumite persoane, fie nu aveau un paşaport valabil, fie nu voiau să facă un paşaport.

România este printre ultimele state din Europa în care cetăţenii intrau în Turcia doar cu paşaportul.

Ministrul a depus o coroană de flori la Mausoleul dedicat preşedintelui fondator al Republicii Turcia

Programul delegaţiei române în Turcia, început de seara trecută pe aeroportul din Ankara, include şi mai multe vizite culturale. Ministrul a depus astăzi o coroană de flori la Mausoleul dedicat preşedintelui fondator al Republicii Turcia, Mustafa Kemal Ataturk.

În această seară, premierul a participat şi la ceremonia de semnare a Declarației Comune pentru Înființarea Consiliului Cooperării Strategice la Nivel Înalt dintre România și Turcia.

Marcel Ciolacu, premierul României: Avem deja contracte solide cu partea turcă în ceea ce privește dronele Bayraktar și autovehiculele tactice blindate Otokar, dar consider că putem stabili o formulă de parteneriat prin care să realizăm acel transfer tehnologic și de know how prin care companiile românești să poată produce în România aceste componente.

În 2023, comerțul bilateral s-a ridicat la peste 10 miliarde de dolari. Sumă pe care oficialii români speră acum să o crească cu 50%.

