Primăvara a început în clăpari şi pe schiuri pentru mulţi turişti care mai tânjesc după iarnă. Salvamontiştii îi avertizează să fie însă atenţi în aceste zile, când apare aşa-numita zăpadă ortopedică. Sub razele soarelui, stratul de omăt se topeşte şi devine apos, iar schiurile frânează brusc, ceea ce poate duce la fracturi.

Pe creste, soarele a mai topit din zăpadă, însă pe pârtia din centrul staţiunii Rânca, din Gorj, încă rezistă un strat gros de aproape 40 de centimetri. Turiştii au urcat pe schiuri sau pe placa de snowboard, însă au alunecat cu grijă pe pârtie. În aceste zile, când primăvara dă semne să se instaleze şi la munte, apare zăpada ortopedică, aşa cum o numesc salvamontiştii, şi care le poate pune probleme turiştilor.

Atenţie la zăpada ortopedică

"E un pic mai greu deoarece se pune zăpada pe placă şi sunt dificultăţi", spune o tânără.

La orele prânzului, în bătaia soarelui, termometrele arată şi 12 grade. Din acest motiv, pot apărea porţiuni cu zăpadă moale şi imprevizibilă, pe care schiorii fără experienţă se descurcă mai greu.

"Fiind temperaturile ridicate, schiorii trebuie să fie atenţi pentru că zăpada se mai topeşte un pic. Este o zăpadă grea, o zăpadă care agaţă schiul, practic, este o zăpadă periculoasă, zăpada o denumim noi de rupt picioare. Să fie atenţi, să facă virajele cât mai largi", a declarat Daniel Opriana, instructor schi.

Cei la început de drum sunt sfătuiţi să urce pe pârtie cu un instructor. O lecţie costă 150 de lei, iar echipamentul poate fi închiriat cu 30-50 de lei. "În momentul când fac virajele e mult mai periculos pentru ei, adică schiul se afundă în zăpadă, iar pericolul de accidente e foarte mare, din ce în ce mai mare", spune Liviu Ghiră, Salvamont Gorj.

În ultimele 24 de ore, au fost zeci de intervenţii ale echipajelor salvamont: 24 de persoane au fost salvate şi 13 au ajuns la spital. Chiar dacă soarele străluceşte, administratorii domeniului schiabil cred că sezonul nu e încheiat.

"Sub noi sunt ghioceii deja apăruţi. Se schiază cu soare. Am văzut, săptămâna asta, şi schiori care au schiat în tricou. Ne-a cam speriat lipsa de zăpadă şi am făcut multă zăpadă, avem rezerve. Noi sperăm că vom schia şi de Paşti", spune Nicu Mitroiu, administrator Domeniul Schiabil Rânca.

Un schipass la Rânca este 100 de lei pentru copii. 50 de lei în plus plătesc adulţii. Şi tarifele la cazare sunt mai atractive în sezonul de schi de primăvară. Preţurile pornesc de la 150 de lei.

