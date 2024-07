Drumul Naţional 1 a fost şi mai greu de străbătut decât altădată, mai ales că e folosit de mulţi ca alternativă la Valea Oltului, închisă pentru lucrări de defrişare. La orele amiezii s-a circulat bară la bară. Cele mai mari probleme au fost între Predeal şi Bușteni.

"Am vrut să evităm Întorsura Buzăului şi am venit pe aici ca să admirăm şi peisajele şi ne-am blocat. Ce am văzut pe hartă (n.r. rute alternative) e pe la Târgu Secuiesc, dar am zis să evităm. Acum chiar consideră să ne întoarcem. Arată 50 de minute să stai la rând la coadă", se plânge un şofer.

O soluţie pentru evitarea calvarului este să plecăm cât mai devreme dimineaţa sau cât mai târziu seara, când şoseaua e mai puţin aglomerată. O alta este să folosim o rută alternativă. Iar principala rută de rezervă, pentru şoferii care circulă de la Brașov către București este Drumul Național 1A, prin Săcele, Cheia și Vălenii de Munte.

Drumul pe la Cheia, o rută alternativă

Sun 10 kilometri pe DN1 de aici şi până la intrare în staţiunea Buşteni, distanţă care se parcurge, în actualele condiţii de trafic, în aproape o oră. Tot 10 kilometri este şi distanţa de la Pasul Bratocea, pe DN1A, până la intrare în staţiunea Cheia, din judeţul Prahova, iar această distanţă se parcurge în 15 minute, de 4 ori mai puţin.

O altă variantă alternativă, pentru turiștii care circulă din Braşov în Bucureşti este ruta Câmpulung, Târgovişte, Bucureşti. Și aici însă, sunt obstacole de trecut: mai multe zone sunt în lucru, între Bran și Câmpulung, iar pe carrosabil sunt instalate semafoare, pentru traficul alternativ.

Circulația pe Valea Oltului este închisă zilnic între orele 6 şi 20 până pe 9 august.

