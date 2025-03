Tradiţii de Sfinţii 40 de Mucenici. Ce trebuie să faci pe 9 martie ca să-ţi meargă bine tot anul

Sărbătoarea Sfinţilor 40 de Mucenici are loc an de an, în data de 9 martie. Cu această ocazie, gospodinele din orice zonă a ţării pregătesc binecunoscuţii mucenici, fie din aluat dulce, fie zemoşi, aromaţi cu miere şi scorţişoară. Bărbaţii în schimb trebuie să bea 40 de pahare de vin, în comemorarea celor 40 de soldaţi ucişi la Sevastia.

Cei 40 de mucenici, soldați creștini, au refuzat să jertfească idolilor și au fost supuși la chinuri, ulterior fiind martirizați. Câţiva dintre cei 40 de mucenici purtau nume pe care le întâlnim şi astăzi în limba română. Vorbim aici despre Alexandru, Ilie, Ioan sau Nicolae. Existau însă şi mucenici care aveau nume pe care astăzi le mai întâlnim foarte rar spre deloc.

Tradiţii româneşti de Sfinţii 40 de mucenici

Articolul continuă după reclamă

Potrivit credinţei populare, în ziua de mucenici se deschid porţile Raiului şi Mormintele, datină pentru care gospodinele se pregătesc temeinic preparând 40 de colaci numiţi sfinţi, mucenici sau brădoşi, în cinstea Sfinţilor Mucenici. În general au forma unor colăcei din aluat dospit uşor dulceag, care se însiropează şi apoi se ung de asemenea cu miere şi se tăvălesc în nucă. O altă variantă foarte cunoscută sunt mucenicii moldoveneşti, făcuţi din aluat de cozonac şi au forma cifrei opt, iar după coacere sunt unşi cu miere şi nucă.

Stăpâna casei pregăteşte şi oferă 40 de colaci şi 40 de lumânări de pomană şi face 40 de mătănii. Un alt obicei spune că apa de ploaie sau apa din zăpada care se topeşte în această zi este benefică şi poate fi păstrată şi folosită pentru tratarea durerilor de cap şi ochi pe parcursul întregului an.

O altă tradiţie care are loc în această zi îi priveşte pe agricultori care au obiceiul de a scoate plugul în faţa casei, reprezentând începerea muncilor la câmp, specifice anotimpului de primăvară. Această tradiţie era întotdeauna urmată de o petrecere de pomină între săteni.

În ziua Sfinţilor Mucenici, sătenii ard gunoaiele pentru a aduce primăvara mai aproape, într-o simbolistică denumită „focul purificator”. Peste acesta tinerii (băieţi şi fete) sar pentru a-şi purifica trupul. Tradiţia mai spune că tot ce e semănat în această zi va avea puterea rodului de 40 de ori mai mare, însă cine nu respectă tainele va suferi 40 de zile.

Cele mai gustoase reţete de mucenici

Şi pentru că a venit a venit din nou acel moment al anului în care pregătim mucenici, un desert pe care toată lumea îl iubeşte, vă propunem reţeta pentru cei moldoveneşti şi pentru cei munteneşti.

Reţetă mucenici moldoveneşti - cu miere şi nucă

Pentru aproximativ 15 mucenici moldoveneşti, ai nevoie de următoarele ingrediente:

Pentru aluat:

1 kilogram de făină;

400-450 de mililitri de lapte;

50 de mililitri de ulei;

3-4 ouă;

50 de grame de drojdie proaspată;

200-250 de grame de zahăr;

2 pliculeţe de zahăr vanilat;

coaja rasă de la o lămâie;

un vârf de lingură de sare.

Pentru sirop:

300 de mililitri de apă;

100 de grame de zahăr;

esenţă de vanilie;

coaja rasă de la o lămâie;

coaja rasă de la o portocală.

Pentru glazură:

200 de grame de miere;

200 de grame de nucă măcinată.

Preparare:

Se amestecă ingredientele pentru aluat şi se frământă cu mâna, cu ajutorul mixerului sau al maşinii de făcut pâine, până când acesta capătă o textură densă şi elastică. Lasă aluatul la crescut pentru aproximativ o oră şi modelează apoi mucenicii în forma cifrei 8. Aşază mucenicii direct în tava de copt, apoi unge-i cu puţin lapte. Pune aluatul la cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius, pentru aproximativ 20-25 de minute.

În acest timp, pregăteşte siropul din ingredientele mai sus menţionate, puse împreună la fiert. Dacă nu îţi place esenţa de vanilie, poţi folosi una de rom sau orice altă aromă pe gustul tău. După ce

scoţi mucenicii din cuptor, lasă-i cateva minute la răcit şi toarnă siropul peste ei. Aşteaptă până când siropul este bine absorbit şi foloseşte apoi o pensulă pentru a unge mucenicii cu miere, presărând nucă măcinată pe deasupra.

Pentru varianta de post a acestei reţete, înlocuieşte laptele cu 400-450 de militri de apă minerală sau suc de portocale.

Iar dacă doriţi să vă bucuraţi de această tradiţie gustoasă la un super raport calitate – preț, dar timpul nu vă permite să petreceţi prea mult timp în faţa cuptorului, bucătăria Lidl vă vine în ajutor. Mucenici moldovenești, proaspăt scoși din cuptor, care îți amintesc de gustul tradițiilor, îi găseşti la preţul de 2,99 lei/100 g.

Reţetă mucenici munteneşti

Pentru mucenicii munteneşti, ai nevoie de următoarele ingrediente:

Pentru aluat, dacă alegi să-l faci în casă şi să nu cumperi mucenicii gata preparaţi:

500 de grame de făină;

200-250 de mililitri de apă fierbinte;

un vârf de lingură de sare.

Pentru zeamă:

2 litri de apă;

un vârf de lingură de sare;

100-150 de grame de zahăr;

300 de grame de nucă măcinată;

un pliculeţ de zahăr vanilat;

esenţă de rom;

scorţişoară, după gust;

coaja rasă de la o lămâie;

coaja rasă de la o portocală.

Mod de preparare:

Pune făina şi sarea într-un vas, iar în centrul ei toarnă apă, frâmântând încontinuu, până obții un aluat bine închegat, pe care îl poţi modela cu uşurinţă. Taie apoi mici fâşii de aluat şi împleteşte-le în formă de 8. Aşază mucenicii pe o hârtie de copt şi lasă-i la uscat până a doua zi.

Odată ce sunt gata, pune mucenicii la fiert împreună cu zahărul, sarea, nuca şi mirodeniile. Lasă-i la fiert 20-25 de minute şi presară deasupra puţină scorţişoară.

O variantă mai simplă ar fi să îi cumperi din comerţ gata făcuţi şi doar să îi pui la fiert. Iar dacă optaţi pentru această variantă, vă propunem mucenici muntenești, la 2,49 lei/200 g din gama de origine locală, Cămara Noastră.

Detalii despre produse găsiţi la pagina 21 din catalogul Lidl.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu candidatura lui Călin Georgescu? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰