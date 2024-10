Un artist din Brazilia a adus culoare şi exotism în Capitală. A realizat pe latura unui bloc cea mai mare pictură murală din Bucureşti. Lucrarea îl are drept personaj principal pe celebrul fotbalist al echipei Real Madrid, Vinicius, înconjurat de vegetaţie luxuriantă. Pictura este gata în proporţie de 90%.

Artistul Fábio Gomes Trindade face ultimele retuşuri la opera din centrul Capitalei. De pe latura unui bloc, brazilianul Vinicius Junior surâde tuturor celor care trec prin cartier. Muralul are 350 de metri pătraţi şi va fi ianugurat joia viitoare. Este cea mai mare operă realizată de artist şi una dintre cele mai mari picturi murale din ţara noastră. În partea de sus a lucrării sunt elemente din ţara natală, iar în partea de jos, din România. Astăzi, l-am găsit muncind împreună cu soţia.

Locuitorii din zonă au fost impresionaţi, iar trecătorii se opresc să admire opera

"Este prima mea lucrare în Europa. Acest mural are mai multe teme dar tema principală este ambientul, flora si fauna. Am întâlnit foarte mulţi brazilieni în România, dar cel mai important este că foarte mulţi români îmi apreciază munca şi îmi urmăresc cariera", a declarat Fábio Gomes Trindade, artist. Creația artistului a fost realizată în cadrul unui festival de artă stradală. "A început în 2018 cu un scop simplu, acela de a înfrumuseţa oraşul. Am reuşit să pictăm peste 50 de locaţii. Este pentru prima dată cand avem un artist internaţional, însă nu va fi ultima deoarece prezenta lui Fabio, prezenta unui artist cunoscut, deschide portile spre mulţi alti artisti internaţionali", a declarat Liviu Zorilă, fondator Outline Streetart Fest.

Vezi și

Locuitorii din zonă au fost impresionaţi, iar trecătorii se opresc să admire opera. Artistul de 33 de ani este celebru în toată lumea. Are aproape 600 de mii de urmăritori pe Instagram şi a câştigat popularitate după ce a desenat vedete de la Hollywood şi lucrări în care natura devine parte integrantă. A făcut un portret chiar şi cu Rihanna, care a vrut să îl întâlnească, iar fotbalistul neymar l-a felicitat şi el.

Andreea Milea Like Am început cu muzica, am continuat cu dansul şi am ales jurnalismul. Ce au în comun? Zilnic găseşti ceva nou. Cât de mult înseamnă un cuvânt, un moment sau 10 secunde înainte de live. ➜

Întrebarea zilei Mergeţi să votaţi la alegerile parlamentare? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰