Un metru în fiecare zi, timp de 3 luni. La Timișoara, tunelul introdus pe sub liniile de cale ferată, fără să perturbe traficul feroviar, a ajuns în poziția finală. E parte din cel mai mare proiect de infrastructură din ultimele decenii, făcut după o tehnologie unică în România. Odată finalizat, Pasajul Solventul va uni nordul de sudul Timişoarei și va reduce mult din aglomerația oraşului din prezent.

Cea mai dificilă etapă de construcție a celui mai mare proiect de infrastructură din Timişoara s-a încheiat. Chesonul de 70 de metri lungime și 28 lățime, a străpuns complet pământul.

Tunelul a început să fie împins pe sub cele 10 linii de cale ferată în luna decembrie, iar acum, această operaţiune a ajuns la final. Structura a înghiţit 3.500 de metri cubi de beton şi 420 de metri cubi de fier. "Provocarea este când tu împingi sub o linie de cale ferată veche de câţiva ani, fără lumină. Am găsit nişte conducte vechi de la canalizare", spune Luigi Pastorelli, manager de proiect.

Colosul de beton a fost împins câte un metru în fiecare zi

La finalul lunii decembrie au apărut probleme pe șantier. În timpul lucrărilor, între liniile de cale ferată au apărut surpări, iar de atunci trenurile circulă în zonă cu restricţii de viteză.

Proiectul însă a avansat continuu. Cu ajutorul unor prese hidraulice, colosul de beton a fost împins câte un metru în fiecare zi. "Nu a fost un proces fără emoții, nu a fost un proces fără mici întreruperi, dar, totuşi, ne bucurăm că am reuşit acest lucru fără să oprim de tot circulația trenurilor", a declarat Dominic Fritz, primarul Timișoarei.

Pentru oamenii care locuiesc în zonă, ultimele luni au fost extrem de grele.

În toamnă, primele maşini ar putea trece prin noua construcţie. Pasajul Solventul face parte dintr-un proiect mai amplu, care prevede şi un pod peste Bega, la a cărui documentaţie tehnică se lucrează în prezent. Valoarea totală a proiectului este de 40 de milioane de euro.

