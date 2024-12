Cinci copii din Arad şi Bistriţa au ajuns la spital după ce au făcut provocarea Superman de pe TikTok. Doi dintre ei, operați

Doi elevi de 14 ani care studiază la şcoli din municipiul Bistriţa au ajuns la spital cu fracturi la mâini, după ce au răspuns unei provocări pe o reţea de socializare. Potrivit informaţiilor transmise miercuri de către purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Bistriţa, Camelia Strungari, cei doi adolescenţi au ajuns la Urgenţe vinerea trecută, ambii cu fracturi la mâna stângă.

Doi elevi din Bistrița au ajuns la spital cu fracturi la mâini

"La UPU-SMURD din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Bistriţa au fost aduşi vineri, 29 noiembrie, doi minori din clasele a VIII-a de la două unităţi de învăţământ din municipiul Bistriţa, prezentând fracturi osoase la membrele superioare. Este vorba despre un băiat de 14 ani din localitatea componentă Sigmir a municipiului Bistriţa, diagnosticat cu traumatism cu fractură la antebraţul stâng, şi despre un băiat de aceeaşi vârstă, din Bistriţa, având traumatism cu fractură la nivelul umărului stâng. În ambele cazuri, fracturile au fost imobilizate, minorii fiind externaţi cu indicaţie de consult de ortopedie pediatrică", a precizat Strungari.

Articolul continuă după reclamă

Şeful Inspectoratului Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud, Vasile Şteopoaie, spune că nu a fost informat despre cazurile celor doi elevi, cu toate că ele s-au petrecut în timpul programului şcolar, şi că până acum a mai aflat doar despre un singur caz, petrecut la o şcoală de pe Valea Bârgăului, după ce le-a transmis directorilor de şcoli informarea venită din partea Poliţiei în legătură cu provocarea de pe TikTok.

"Am fost informat despre un singur caz, la o şcoală, dar fără răni grave, că i s-a dat primul ajutor în şcoală şi doar o contuzie, fără fracturi, şi nu din Bistriţa, din rural. Eu aseară, când am primit informaţia de la IPJ, de la Biroul de Siguranţă Şcolară, le-am scris pe grupul de directori să discute cu ei şi în momentul ăla un director mi-a comunicat că la noi a fost, dar nu din Bistriţa, ci din Bârgău. Din Bistriţa nu mi-a comunicat nimeni, dar vă mulţumesc că m-aţi informat, că mâine am şedinţă cu directorii", a declarat Şteopoaie.

Trei copii din Arad au ajuns la spital cu fracturi

Provocarea "Superman" a făcut victime și în Arad. Trei copii cu vârsta între 11 și 14 ani au ajuns în cursul serii de ieri, în Unitatea de Primire Urgențe a Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, cu fracturi de antebraț. Pacienții au fost preluați, de urgență, de medicul de chirurgie și ortopedie pediatrică, de gardă, doi dintre ei necesitând intervenție chirurgicală.

Conform afirmațiilor celor trei adolescenți, cauza traumatismelor a constat în încercarea de a îndeplini o provocare lansată pe platforma TikTok.

"Cei trei pacienți au ajuns la spital, aproximativ în același timp, fiind din localități diferite. Doi dintre ei au necesitat internare și reducere ortopedică a fracturilor în anestezie generală, suferind fracturi de antebraț, cu deplasare, iar la al treilea nu a fost necesară internarea și a fost imobilizat, gipsat, având tot fractură de antebraț, dar fără deplasare. Facem apel la părinți să fie foarte atenți la activitatea din mediul virtual a copiilor deoarece, asemenea cazuri încep să se înregistreze în mai multe zone ale țării, punându-le în pericol sănătatea și siguranța", a explicat dr. Adrian Pavel, medic șef Secție Clinică Chirurgie și Ortopedie Pediatrică.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi deschis copilului vostru un cont de economii? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰