Şase români sunt anul acesta în topul Forbes al celor mai bogaţi oameni din lume. Cu o avere cumulată de aproape 11 miliarde de dolari, au făcut bani din domeniul bancar, IT, asigurări sau din vânzările de materiale de construcţii şi uneltelor de bricolaj. Clasamentul celor cu averi fabuloase este deschis de Bernard Arnault, conducătorul imperiului de fashion şi bunuri de lux Louis Vuitton. Cum au evoluat averile pe plan intern şi mondial, ştie Lucia Cujbă.

Lista miliardarilor nu a fost niciodată mai lungă. Sunt 2.781 la nivel mondial, care au o avere greu de imaginat - 14,2 trilioane de dolari.

Dintre cei 6 români care şi-au făcut loc în top, cel mai bogat este Daniel Dineş. Are o avere de 2,7 miliarde de dolari, datorită afacerilor din domeniul IT. A pus bazele primului "unicorn" românesc, o companie de automatizare robotică a proceselor, care a fost listată la Bursa de Valori din New York în 2021.

Ion Ţiriac este al doilea cel mai bogat român, potrivit clasamentului Forbes. Din domeniul bancar şi al asigurărilor, fostul tenisman a strâns circa 2,1 miliarde de dolari. 800 de milioane a făcut doar în ultimii 5 ani.

Afacerile l-au propulsat şi pe Dragoş Pavăl în topul miliardarilor. Cofondator al unui lanţ de magazine de bricolaj şi materiale de construcţii, "valorează" 2 miliarde de dolari.

Este urmat de fratele şi partenerul său de afaceri, cu o avere estimată la 1,4 miliarde de dolari.

Al cincilea miliardar al României este Ion Stoica. Este cofondator şi preşedinte al unui start-up în domeniul IT evaluat la 38 de miliarde de dolari în 2021. Printre investitori se numără giganţii cloud Microsoft şi Amazon. Locuieşte în SUA şi este profesor de informatică la Universitatea Berkeley.

Pe listă a intrat şi partenerul său de afaceri, Matei Zaharia, care este şi cel mai tânăr miliardar român, la 38 de ani. El este creierul din spatele unui popular motor de analiză de date.

Cel mai bogat om din lume rămâne şi anul acesta Bernard Arnault. A acumulat 233 de miliarde de dolari din cele 75 de branduri de modă şi cosmetice pe care le conduce.

În top 10 întâlnim şi alte nume cunoscute, precum Elon Musk, Jeff Bezos sau Mark Zuckerberg. Fac parte din cei 14 super-bogaţi cu averi ce depăşesc pragul de 100 de miliarde de dolari.

