Blestemul unei ţări cu puţine autostrăzi: dintre toţi şoferii Europei, noi conducem cel mai puţin şi stăm cel mai mult în trafic. Mergem cu 10.o00 de kilometri pe an mai puţin decât cei din Vest şi suntem blocaţi patru zile pe an din cauza ambuteiajelor.

În comparaţie cu campionii şoselelor, oldanezii, care conduc aproape 30.000 de kilometri anual. Cei 20.000 parcurşi de un şofer român ne plasează la coada clasamentului care spune ceva despre gradul de dezvoltare al unei ţări. "Avem nevoie să conducem mai putin pentru că România nu are o activitate economică la fel de extinsă ca cea a Olandei. Si in al doilea rând, acolo unde există activitate economica in Romania, in orasele mari, acolo se formeaza ambuteiaje", a declarat Adrian Mitrea, analist trafic.

În cel mai aglomerat oraş din ţară, Bucureşti, un şofer pierde aproape 100 de ore în trafic anual. Blocajele sunt provocate şi infrastructura rutieră slab dezvoltată şi sugrumată de navetişti. Jumătate dintre şoferii care circulă zilnic pe străzile capitalei locuiesc în Ilfov, Dâmboviţa şi Prahova. Drumul de la Ploiesti la Bucuresti durează cam 40 de minute pe autostradă. Problema apare la intrarea in Capitală. Dimineaţa, însă, în timpul săptămânii, mai faci încă 30-40 de minute pe ultimii 3km, este aglomeraţie infernală. În condiţii normale de trafic, ca acum, îi parcurgi în două minute.

O navetă de două ore dus-întors înseamnă 22 de zile pe an petrecute la volan. La nivel national, aproape două milioane de oameni bat acelaşi drum zilnic până la serviciu şi înapoi. În Iaşi ajung mii de soferi care locuiesc in afara orasului. Descurajaţi de lipsa drumurilor de mare viteză, mulţi şoferi renunţă la drumurile lungi. Pentru că autostrada Moldovei este încă în lucru, un drum de aproape 400 de kilometri dintre Iaşi şi Bucureşti durează peste şase ore dacă ai puterea să conduci fără pauză. Soseaua rapidă ar scurta timpul la jumătate. Legătura între Capitală şi marile oraşe din provincie este asigurata pe autostrăzi.

De la Timisoara la Bucuresti sunt 560 de km. Autostrada acoperă trei sferturi din traseu. Dar nu ajută prea mult. Te blochezi cand ajungi pe Valea Oltului - acolo pierzi trei ore în trafic pentru 165 de km. Asa că pana in Capitala ajungi să faci mai mult de 7 ore. Acum avem puţin peste 1.100 de kilometri de autostradă şi suntem codaşii Europei la acest capitol. Campioana Europei este Spania, cu peste 17.000 de kilometri.

