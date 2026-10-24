Dacă mai aveați nevoie de un argument să trimiteți copiii la joacă afară, vi-l dăm noi acum. Copiii care stau afară mai puțin de două ore riscă să facă miopie, spun medicii. Deși ar dori să petreacă în aer liber cât mai mult timp, părinții spun că - din păcate - timpul nu le permite să respecte recomandările specialiștilor.

Trei ore, atât și-ar dori Ema să stea afară, în fiecare zi. Are 9 ani, dar sunt zile în care nu stă afară cât vrea, și asta pentru că nu are cine să o însoțească.

Ema: Păi, la After, stăm... vreo jumătate de oră până intrăm la masă și când terminăm programul mai ieșim afară ca să stăm să ne ia părinții. Și mai stăm jumătate de oră.

Reporter: Ce ți-ai dorit tu să faci în timpul în care stai afară?

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Ema: Să... ne jucăm, să ne alergăm, să vorbim, să discutăm.

Părinții știu că joaca în aer liber este sănătate curată, dar programul încărcat nu le permite mereu să petreacă timp de calitate cu cei mici afară.

"Avem conflict deschis cu doamna învățătoare a copilului, care nu încurajează ieșitul afară pentru că este puțin mai în vârstă. Mai este un lucru pe care îl consider important. Educația fizică din școală nu se face", spune Cristi.

Timpul este inamicul multor familii. Tamara are și ea două fete în clasa întâi și a IV-a. Spune că sunt zile în care copilele nu stau afară mai mult de o oră.

"Nu avem când. Adică dacă au ore până seara, de exemplu, după-amiază au ore până la 7-8. Când să mai ieșim și afară? Dimineața trebuie să-și facă temele. Materia este foarte grea, încărcată. Din cauza asta, probabil. Le dau foarte multe teme acasă și trebuie să avem timp să le facem", spune Tamara.

Diana: Ne mai scoate doamna când trebuie să mai luăm o gură de aer.

Reporter: Cam câte ore ai vrea tu să stai afară într-o zi?

Diana: Nu știu, zece!

Scenariul se tot repetă, iar ochii suferă...

"Jumătate de oră, cam atât. Păi cam atât, că după aceea eu am doi copii cu două schimbări și drumurile du-te-vino, temele care sunt pentru școală și extraactivitățile. Avem canto, avem cor, avem engleză, ca să mergem la parc trebuie să luăm mașina. Și ca să luăm la mașină mai pierdem o oră și abia să ajungem. Unul din copiii mei poartă ochelari deja", spune un părinte.

"Avantajul atunci când copiii stau afară este că ochii li se antrenează în funcție de ceea ce văd de jur împrejur, forme de relief, planuri apropiate sau îndepărtate, obiecte mai mari sau mai mici, clădiri de diferite dimensiuni sau chiar arbori", explică reporterul Observator Andreea Petrescu.

Avertismentul medicilor: legătura dintre statul în casă şi problemele de vedere

Medicii spun că există o legătură clară între statul în casă și problemele de vedere.

"Avem în interiorul ochiului un cristalin, o lentilă, care ne ajută să vedem bine în zona de aproape și acea lentilă este suprasolicitată. Lentila respectivă își schimbă forma și devine foarte bombată în timp. Un ochi care a dezvoltat miopie, nu mai putem să îl dăm înapoi. Din păcate/taie/ miopia aceasta rămâne valabilă după aceea toată viața", spune oftalmologul pediatric Roxana Cuzubaș.

Medicii recomandă ca timpul petrecut de copii afară să fie de cel puțin două ore, iar idealul este de 4-5 ore petrecute afară.