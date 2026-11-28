Cu sărbătorile aproape, mulți părinți separați își pun din nou aceleași întrebări: al cui e rândul să petreacă alături de copil Crăciunul, cine îl duce la doctor, cine ce mai are de plătit. Un tată din Iaşi, aflat în această situaţie, a gândit o aplicație gratuită care să ajute părinţii divorţaţi să se organizeze mai bine.

Sorin Tudor, părinte separat, spune că a trecut prin toate, după ce şi el şi partenera au decis să meargă fiecare pe drumul său. Pe el l-a ajutat comunicarea, dar recunoaşte că atunci când între doi foşti parteneri care au împreună un copil intervin divergenţe legate de bani sau program, problemele nu mai sunt aşa de uşor de rezolvat.

"De exemplu, sărbătorile, cum le-ați imparţit? Sărbătoriile pe ani, ani pari, ani impari. Pot să vă dau și un exemplu. Beneficia, să zic așa, de o excursie, un weekend în care trebuia să fie la mine, conform programului. Am stabilit împreună cu mama să mutăm acel weekend", a povestit Sorin Tudor, părinte.

Nici lui Bogdan nu i-a fost uşor. Ca să preîntâmpine discuţii inutile, a creat o aplicație. Una în care părinţii văd calendarul timpului petrecut cu copilul şi țin la un loc cheltuielile comune. Gratuit.

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"Eu sunt în situația asta de a fi părinte divorțat cu doi copii și atunci mi-a fost ușor să pornesc de la nevoia personală și chiar să exprim să spunem anumite funcționalități bazate pe același principiu și anume că doi părinți ar trebui să se coordoneze și să comunice cât mai eficient pentru beneficiul copiilor", a spus Bogdan Budeanu, fondator aplicație.

Aplicația nu mută bani între conturi, doar ține evidența cheltuielilor. Funcţionează şi în lipsa celuilalt părinte, dar îşi atinge potenţialul când amândoi o instalează.

"Ei trebuie să intre evident împreună pentru a se sincroniza pe partea de activitate și de program. Nici o schimbare în calendarul copilului nu se face fără un acord din partea ambilor părinți, iar cheltuierile trebuiesc în cele din urmă confirmate", a mai spus Bogdan Budeanu.

Aproape 8.000 de divorțuri au implicat familii cu copii minori, în România, într-un singur an. În cele mai multe dintre aceste cazuri, copilul trebuie să împartă timpul între două locuințe, iar părinții să stabilească de comun acord programul, vacanțele și cheltuielile.

"Dacă cei doi adulți, atenție n-am spus părinți, dacă cei doi adulții, cei doii soți, cumva și-au rezolvat într-o formă sau alta problemele dintre ei, atunci aceste dificultăți care apar, aceste neconcordanțe care apar de program, de bani, de unde, cine, când, cum stă, acestea sunt negociabile", a explicat Diana Miron, psiholog.

Aplicația le permite părinților să comunice mai ușor, inclusiv prin mesaje reformulate într-un ton mai calm. Fiecare copil are propria fișă cu informații despre sănătate și rutină, dar aplicaţia ţine și un jurnal cu date privind starea emoțională a celui mic.​

"Indiferent de capacitatea și abilitatea părinților de a se despărți fără mare scandal, copilul tot va resimți despărțirea ca pe o traumă pentru că este o rupere în două a platformei lui de siguranță", a mai spus Diana Miron.

Aplicaţia mai are și un calculator care le arată părinţilor cum pot alterna sărbătorile cu cel mic pe următorii cinci ani. Ea nu înlocuiește dialogul dintre adulţi, dar încearcă să rezolve mai elegant partea administrativă.