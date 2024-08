"Ia uitaţi, cum transportă copilul! Înfăşurat în covor. Doamne fereşte!" Scenele de groază au fost suprinse într-o localitate aglomerată ziua în amiaza mare. Imaginile au fost filmate la intrare în municipiul Gheorgheni, dinspre staţiunea Lacul Roşu. Vehiculul circula către centrul municipiului Gheorgheni pe DN12C, cu haionul deschis.

Şoferul din spatele maşinii a alertat imediat poliţia

În portbagajul întredeschis al maşinii, un copil de 11 ani este înfăşurat într-un covor. Şocat de cele văzute, şoferul din spatele maşinii a alertat imediat poliţia. "Vă daţi seama că ce e mai rău, nu? Odată ce l-am văzut înfăşurat în prelata aia, ce e acolo. Dar el a făcut semn că e ok, că are aer, că dacă nu, mă băgam, opream maşina. El a arătat aşa cu degetul că este ok. M-am dus la poliţie, am arătat. Au spus că o să se sesizeze", a declarat un martor.

Din fericire, în urma incidentului, băiatului nu a fost rănit. "Menţionăm faptul că minorul nu a suferit vătămări corporale şi nu a fost victima vreunei infracţiuni", a declarat Maria Plumbu, de la IPJ Harghita.

Contactat de echipa Observator, tatăl copilului nu a vrut să dea declaraţii, dar a oferit o explicaţie. "Maşina era plină după camping. A făcut pană de cauciuc la bicicletă şi nu mai era spaţiu în maşină pentru a-l duce acasă", spune bărbatul.

Experţii atrag atenţia că şi-a expus fiul unor pericole mari

Experţii îi atrag atenţia însă că şi-a expus fiul unor pericole mari. "În cazul unei frânări bruşte, pot apărea complicaţii: leziuni, pe care minorul aflat în portbgaj le putea avea în urma acestui lucru. Totodată, nu există spaţiu suficient pentru a respira corect. Pur şi simplu este vorba de siguranţa rutieră a minorului, care în această situaţie este egală cu zero", explică Daniel Frusinoiu, expert auto.

După ce au investigat cazul, poliţiştii i-au dat tatalui un avertisment şi două puncte de penalizare.

