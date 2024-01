Vezi și

Doi soţi, doi copii, dar şi bunica lor s-au simţit neputincioşi când au aflat că locuinţa în care au trăit o viaţă, se face scrum. În momentul izbucnirii focului, fiul cel mare era singur în casă.

El a fost şi cel care a dat alarma.

Proprietara casei: Noi am plecat până la Motru şi ne-a sunat copilul când am ajuns acolo, că -haideţi că arde casa. Noi ne-am întors cât am putut de repede, am chemat şi eu fraţii, vecinii.

Reporter: Unde ardea casa?

Proprietara casei: Când ne-a sunat, ei ziceau că acoperişul.

Reporter: Practic aţi pierdut tot, vedem...

Proprietara casei: Da.

Rudele familiei, dar şi vecinii i-au alertat de urgenţă pe pompieri, apoi au încercat să dea o mână de ajutor: Am sărit, am băgat furtunul şi de la vecini şi de la mine de aici, dar degeaba.

Rudă: Încercarăm cu pompa de la bunar, dar nu avea presiune, între timp focul se extinsese, au luat firele de curent foc...

Vecin: Copilul cel mare al lor, cel de 18 ani, zbiera în gura mare: Săriţi, săriţi că luă casa foc! Am venit eu cu fiul meu. Am scos buteliile prima dată. Şi a mai scos copilul nişte acte.

În timp ce oamenii priveau neputincioşi cum agoniseala de-o viaţă se duce pe apa sâmbetei, pompierii ajunşi la faţa locului au încercat să mai salveze ceva.

Plt. adj. şef Dan Răducan: Ne-am deplasat cu trei autospeciale, două autospeciale de stingere cu apă şi spumă şi un SMURD. La sosirea la faţa locului, incendiul se manifesta generalizat, la întreg acoperişul casei de locuit. Cauza este în curs de stabilire.

Din fericire, în urma acestui incendiu nimeni nu a păţit nimic, însă familia nu a reuşit să mai recupereze nimic din casă. Cel mai probabil, totul ar fi pornit de la sobă.

