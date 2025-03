Neregulile au fost descoperite chiar la începutul acestui an, în urma unor verificări ale specialiştilor în securitate la incendiu. În cladirea in care isi desfășoară activitatea Curtea de Apel București si Judecatoria Sectorului 5, pompierii au descoperit că nu funcţionează corespunzător echipamentul de detecție si semnalare in caz de incendiu. Nereguli au fost găsite şi la instalaţia electrică. Pe lista instanţelor care nu deţin autorizaţie de securitate la incendiu se mai află Tribunalul Bucureşti dar şi Judecătoriile Sectoarelor 2 şi 3.

Pentru neregulile descoperite, au fost aplicate amenzi cuprinse între 20.000 şi 50.000 de lei

"Specialişti din cadrul Inspecţiei de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov au participat la mai multe activităţi de îndrumare şi control la sediile acestor instituţii, în urma cărora au fost verificate aspecte pe linia securităţii la incendiu şi protecţiei civile", a declarat Ştefan Eduard, purtător de cuvânt ISU Bucureşti-Ilfov. Pentru neregulile descoperite, au fost aplicate amenzi cuprinse între 20.000 şi 50.000 de lei.

"Reprezintă o încălcare directă a legislației în domeniul securității și sănătății în muncă şi pune în pericol siguranța tuturor celor care lucrează în instanțe, atât judecători, grefieri, avocați, cât şi părți implicate în procese și vizitatori", a declarat Cătălin Trăistaru, preşedintele Sindicatului Național al Grefei Judiciare. În pericol sunt şi dosarele aflate pe rolul instanţelor de judecată. În cazul unui incendiu, acestea s-ar putea transforma în scrum, iar fără ele, procesele nu ar putea continua.

"Ar putea avea efecte devastatoare asupra procesului judiciar. Aceste dosare pot conține informații care sunt imposibil de reconstituit, ceea ce ar putea duce la amânarea sau chiar anularea unor proceduri legale esențiale", a declarat Cătălin Trăistaru, preşedintele Sindicatului Național al Grefei Judiciare. În urmă cu un an, un incendiu a izbucnit la Judecătoria Cornetu, chiar la mansardă, unde erau depozitate o mare parte din dosare. Iar aproape o mie dintre ele au fost distruse de flăcări.

