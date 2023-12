Vezi și

Nu suntem la un târg de Crăciun, ci în curtea unei familii din localitatea Dezmir, din judeţul Cluj. Este o tradiţie deja ca în perioada sărbătorilor de iarnă să împodobească gospodăria cu zeci de mii de luminiţe.

Crăciunul s-a mutat la ei acasă

Alex Prunean - Reporter Observator: 25.000 de beculeţe, peste 1km de instalaţii luminoase, 2 figurine gonflabile şi 4 zile de muncă. Acestea sunt cifrele care definesc tot ceea ce vedem în această curte. Dar momentul aprinderii beculeţelor este unul de neuitat. apasă butonul S-a făcut lumină!

Vlad Apetrei - proprietar: Mai mare drag mi-a venit în anul 2016, când am fost în SUA şi am văzut acolo cum se face şi am venit şi am încercat să facem şi noi în România cum fac ei acolo.

Toate instalaţiile sunt pe tehnologie LED, ceea ce înseamnă un consum mic de energie. Însă până la urmă nu factura contează, ci spectacolul creat şi bucuria adusă locuitorilor din cartier, care, nu de puţine ori, le bat la uşă.

Vecin-reporter: - E superb.

- În fiecare an e aşa, aşa-i?

- Da, tot mai frumos.

Vlad Apetrei - proprietar: Poarta noastră e deschisă pe toată perioada acestui mini-târg de la noi de acasă. Ne bucurăm că foarte mulţi oameni vin la noi în curte şi ne dau satisfacţie foarte mare.

Localnicii dar şi străinii care trec prin zonă vor avea parte de un concert de colinde, jocuri pentru cei mici şi. vin fiert. Totul, din partea casei.

La 100 de km distanţă, în Sântimbru, judeţul Alba, Familia Bogdan se mândreşte, pe lângă decoraţiunile tradiţionale, şi cu un brad înalt de 12 metri.

Bogdan David - copil proprietari: L-am ajutat pe tatăl meu să instalez nişte decoraţii. Cea mai frumoasă decoraţiune este bradul şi l-am ajutat să monteze acelea de acolo şi acela de pe schelă.

Renilda Bogdan - proprietară: Şi anul acesta am decorat curtea foarte frumos, cu multe luminiţe, cu ceva noutăţi. Anul acesta, în premieră, am făcut arcadele de baloane, pentru şedinţă foto.

Şi aici localnicii se înghesuie să îşi facă poze, ca să aibă amintiri de neuitat.

