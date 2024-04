Vezi și

În faţa camerelor, cetăţeanul turc a jucat cartea ignoranţei. Procurorilor le-a arătat, însă, pas cu pas cum a ucis-o şi tranşat-o pe Mirela în fortăreaţa groazei din Rahova.

Cristina Filip, reporter Observator: În casa lui și curtea lui o dezordine de nedescris. O singură cameră făcea excepție, baia, care era foarte curată și plină de produse de curățenie. Așa și au dat seama ca acolo a tranșat cadavrul și a spălat pereții și podeaua ca să și ascundă urmele. A uitat însă ceva. În coșul de gunoi era un sac transparent de plastic cu pete de sânge.

Marian Grigore, avocat: A făcut reconstituirea la faţa locului şi a indicat el ceea ce a făcut acolo, cum a lovit-o, cum a stat şi a descris toate aceste probleme. A lovit-o la starea de stres. De tulburare, nu şi-a mai dat seama ce a făcut.

Criminalul şi Mirela se cunoşteau de câţiva ani, susţine sora femeii

Sora Mirelei: Sora mea lucra la momentul respectiv, în urmă cu trei ani de zile, într-un salon de masaj erotic. El a sunat la anunţul respectiv al salonului şi a făcut o programare cu ea.

Femeia şi-a găsit sfârşitul în mâinile celui de la care obişnuia să se împrumute. 10.000 de lei avea datorie. Era o împătitmită a jocurilor de noroc şi avea nevoie bani. Cetăţeanul turc dădea diverse sume mai multor femei cărora le ţinea evidenţa într-un caiet pe care criminaliştii l-au găsit în casă.

Ca să aibă garanţia că primeşte banii înapoi, le cerea buletinul. În seara crimei, Mirela s-ar fi dus la el pentru un nou împrumut. În aceeași seară, sora femeii a dat-o dispărută.

Sora Mirelei: Pe la ora 23:00 şi ceva am sunat eu către organele de poliţie să anunţ dispariţia surorii mele. El în timpul ăsta şi-a închis telefonul, am încercat să-l sun şi avea telefonul închis. M-a întrebat cel care s-a ocupat de cazul surorii mele: "ce suspiciuni aveţi în privinţă la turc, aveţi vreo suspiciune?" Şi am zis telefonic: "da clar că este ceva."

Ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, câteva zile mai târziu individul a căutat-o pe sora Mirelei pentru a-i înapoia buletinul.

Sora Mirelei: Sau dacă nu să-mi garanteze sora ta că se returnează dacă nu-mi dai buletinul, şi Mirela şi eu n-am cum să garantez pentru soră-mea că-i va returna banii într-un timp scurt. Am mers cu el împreună la amanetul respectiv şi i-a scos telefonul.

Trupul femeii a fost îngropat azi în cimitirul din Rahova.

