Cine vrea să ajungă la biserica greco-catolică din Alba Iulia, trebuie să treacă mai întâi de. ispita banilor. O sală de păcănele lipită de lăcaşul de cult îi cheamă pe oameni să-şi încerce norocul. Invitaţia este cât se poate de evidentă. Puţini trec fără să observe luminile de pe faţadă. Dacă unii sunt de acord cu decorul bizar, alţii îl consideră. un păcat.

Cu tentația diavolului în poarta bisericii

Localnici: Nu este bine deloc, deloc. Este păcat ca lângă o biserică să facă sală de jocuri de noroc.

- Locuiesc vizavi şi de pe balcon, la prima vedere, nu mi s-a părut ceva. Nu mi se pare normal. Nu cred că e ok. E ca la şcoli, lângă nu ai voie să pui crâşme. Aşa ar trebui să fie şi aici.

- Foarte mişto. Mi se pare foarte ok. Se combină perfect una cu cealaltă, ca în Uniunea Europeană.

Sala de jocuri de noroc s-a deschis în incinta unei proprietăţi private. Primăria a amendat compania pentru faţada stridentă care strică aspectul arhitectural din centrul oraşului. Patronii au obţinut însă în instanţă suspendarea deciziei.

Gabriel Pleșa, primar Alba Iulia: Foarte supărător că nu se face nimic la nivel legislativ. Noi am încercat, în centrul oraşului, pentru că acea culoare roşie, stridentă, contrastează cu acea biserică frumoasă pe care noi am iluminat-o arhitectural, şi am încercat în instanţă pentru că, din păcate, nu sunt obligaţi să obţină autorizaţie. În primă instanţă, am pierdut, dar eu am speranţă că dreptatea se va arăta şi vom câştiga în recurs.

În România, sunt peste 12 mii de săli de jocuri de noroc.

