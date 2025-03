Tudor, un tânăr din Vâlcea, este unul dintre păgubiţi. Escrocii au încercat să retragă bani din contul lui.

"Acolo scria plată sigură, eu am plătit cu Revolutul. Zicea să îi plătesc 2 euro. Am zis, hai, ok. Am văzut nişte review-uri din alea... bineînţeles că erau review-uri făcute de boţi. Peste vreo trei, patru zile, văd acolo "cont blocat plată nesigură, 35 de lei". Nu ştiu ce a fost în capul meu", a declarat Tudor.

Cum a fost păcălit Tudor cu noua escrocherie

Prezentată ca o super-ocazie, escrocheria are magnet la cei care nu sesizează pericolul unei oferte ireal de bune.

"La această reducere, de la 746 la 10 lei... chiar aş comanda! Da, normal! Nu as da 750 de lei niciodata pe astea, dar 10 lei da!", spun oamenii.

Escrocii îşi tentează victimele pe Facebook.

Ca să ajungă presupusa cutie misterioasă în mânile noastre, escrocii cer o taxă de livrare de 10 lei iar singura variantă disponibilă este plata cu cardul. De altfel, ca să pună presiune pe victime şi să nu-ţi dea prea mult timp de gândit, ni se spune să ne grăbim, deoarece stocul e limitat.

Imediat ce completam datele de pe cardul bancar, suntem ţinte sigure, spun experţii în securitate cibernetică.

"Este doar o capcană menită să fure date personale şi bancare. Având in vedere că dăm toate detaliile cardului, adică numărul cardului, data de expirare şi acele trei cifre de securitate, cvv-ul de pe spatele cardului, automat ei au toate datele noastre bancare", a declarat Răzvan Stoica, specialist DNSC.

Ca să evităm capcanele, trebuie să verificăm dacă site-ul este sigur - semnul este un lacăt în faţa adresei - şi să folosim aplicaţiile gratutie care verifică securitatea paginilor.

