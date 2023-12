Vezi și

De la ursuleţi de pluş, la seturi pentru constucţii sau jucării cu telecomandă, lista cadourilor pentru copii e tot mai lungă de la an la an. Pentru părinţi, cel mai important criteriu în alegerea darului este preţul. "Pentru bebeluşul nostru micuţ alegem mai mult pluşuri sau jucări", spune o mamă. 40% dintre jucării nu trec însă testele de siguranţă. Aşa se face că în fiecare an, în Europa, 57.000 de copii ajung la spital din cauza rănilor provocate de jucării.

Specialiştii ne recomandă să cumpărăm jucării doar din magazine autorizate

"La vârstele mici curiozitatea îi face să încerce diverse utilizări ale jucăriilor care nu sunt cele mai fericite întotdeauna şi în afară de asta lipsa noţiunilor elementare de prim ajutor în cadrul familiilor duce ca oamenii, familiile să apeleze la sistemul de urgenţă. În ultimii 2 ani am înregistrat 88 de astfel de solicitări, copii pâna la 3 ani care au introdus în căile aeriene superioare diverse obiecte", a declarat Cristian Grasu, medic. Specialiştii ne recomandă să cumpărăm jucării doar din magazine autorizate şi să nu alegem niciodată produse contrafăcute.

"Noi recomandăm jucăriile ecologice sunt fabricate din materiale care sunt naturale precum lemnul, acesta dacă este vopsit şi cu vopsea pe bază de apă, colorant vegetal este extraordinar. Să fie foarte bine finisate, cu colţuri rotunjite, să nu aiba aşchii. Jucăriile din bumbac şi pluş acestea trebuie să fie hipoalergenice, umplutura trebuie să fie cât mai naturală", a declarat Lavinia Ivaşcu, fondator magazin de jucării ecologice. Pentru copiii mai mari, cu vârste de peste 7 ani, cel mai indicat este să optăm pentru cărţi, seturi de pictură, jocuri interactive sau instrumente muzicale ce le stimulează creativitatea.

