Mai devreme ca în alţi ani, ne pregătim să trecem la ora de iarnă. Dăm ceasurile înapoi în acest weekend, iar noaptea de sâmbătă spre duminică va fi cu o oră mai lungă. Pe scurt, câștigăm o oră de somn. Totuşi, medicii spun că efectele nu vor fi chiar atât de plăcute. Organismul nostru are nevoie chiar și de doua săptămâni ca să se adapteze schimbării.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, ora 4 devine ora 3, ceea ce înseamnă că vom dormi cu o oră mai mult.

Asta nu înseamnă neapărat că ne și odihnim mai bine. Schimbarea orei ne poate afecta poate afecta calitatea somnului nivelul de energie, capacitatea de concentrare și chiar starea de spirit.

"Cred că cu toții simțim, într-o oarecare măsură, modificarea orei, mai ales dacă lucrăm de la ora 8 sau de foarte devreme... Pleci pe întuneric și vii, poate, pe întuneric. Ne ia o săptămână-două de acomodare", a spus o tânără.

Articolul continuă după reclamă

Specialiștii în somn explică faptul că organismul nu se adaptează instantaneu la noul program. Avem un ceas biologic și unul social, dictat de obligațiile zilnice, iar cele două nu se sincronizează întotdeauna.

"Dormim o oră în plus, dar, de fapt, ora de culcare este și ea întârziată. Apar modificări în arhitectura somnului. Somnul REM are grijă de memoria noastră, de atenție, și somnul REM poate să fie cel mai afectat, pentru că ne trezim mai devreme. Și apare această astenie, adinamie, lipsă de atenție, lipsă de concentrare, care își pune amprenta pe viața de zi cu zi", a explicat Monica Arc, medic primar pneumolog.

Iar reintrarea în ritm nu ține doar de somn.

"Frigul și zilele mai scurte ne pot face să petrecem mai mult timp în interior, să reducem activitatea fizică și interacțiunile sociale. Iar toate acestea pot influența starea noastră emoțională. Putem să ne ajutăm prin mișcare, chiar și în aer liber, prin menținerea contactului cu cei dragi, respectarea unui program de somn și păstrarea activităților care ne fac plăcere", a spus şi Adina Burghel, psiholog.

"Să știți că depinde mai mult de cum privești viața. Pe vremea mea, mă sculam la 5, de la 7 începeam serviciul. Am făcut asta 38 de ani. Tineretul azi e învățat să muncească de la 10", a spus o doamnă.

"Atâta timp cât luăm medicamentele și vitaminele potrivite, conform perioadei, eu zic că e OK. Eu așa funcționez", a spus o tânără.

Anul acesta, ora de iarnă vine mai devreme în calendar decât anul trecut. În Uniunea Europeană, ora de vară se încheie întotdeauna în ultima duminică din octombrie. Din acest motiv, data exactă se schimbă în fiecare an. În 2026, trecerea la ora de iarnă se face pe 25 octombrie, adică cu o zi mai devreme decât anul trecut, când a avut loc pe 26 octombrie.