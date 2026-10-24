România trece la ora de iarnă în noaptea de sâmbătă spre duminică, 24 spre 25 octombrie 2026. Ceasurile se dau înapoi cu o oră, astfel că ora 04:00 devine ora 03:00. Schimbarea ne oferă o oră în plus de somn. În schimb, se va întuneca mai devreme.

Ora de iarnă 2026. La noapte, schimbăm ora: cum setăm ceasurile - Arhivă

Trecerea la ora de iarnă are loc în noaptea de 24 spre 25 octombrie 2026, în ultima duminică a lunii octombrie, conform regulilor aplicate în România și în Uniunea Europeană. Concret, în noaptea de sâmbătă spre duminică, la ora 04:00, ceasurile se dau înapoi la ora 03:00. Astfel, ziua de duminică va avea teoretic 25 de ore, iar oamenii vor beneficia de o oră suplimentară de odihnă. România revine, în acest fel, la ora oficială de iarnă, cunoscută și drept ora standard a Europei de Est.

Cum setăm ceasurile pentru ora de iarnă

Pentru trecerea la ora de iarnă 2026, majoritatea telefoanelor mobile, calculatoarelor și dispozitivelor inteligente își actualizează automat ora, dacă setările pentru dată, oră și fus orar sunt configurate corespunzător.

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Totuși, anumite dispozitive și ceasuri necesită reglare manuală.

Telefoane Android: verificați dacă opțiunile "Dată și oră automate" și "Fus orar automat" sunt activate în setări.

verificați dacă opțiunile "Dată și oră automate" și "Fus orar automat" sunt activate în setări. iPhone: accesați Configurări, apoi General și Dată și oră. Activați opțiunea "Configurare automata".

accesați Configurări, apoi General și Dată și oră. Activați opțiunea "Configurare automata". Calculatoare și laptopuri: sistemele de operare actuale schimbă, de regulă, ora automat, dacă sincronizarea este activată.

sistemele de operare actuale schimbă, de regulă, ora automat, dacă sincronizarea este activată. Ceasuri de perete și ceasuri de mână: acestea trebuie reglate manual, prin mutarea acelor înapoi cu o oră.

acestea trebuie reglate manual, prin mutarea acelor înapoi cu o oră. Ceasuri de bord și aparate electrocasnice: verificați afișajele și modificați ora, dacă dispozitivele nu se actualizează automat.

Pentru a evita confuziile, este recomandat să verificăm ora oficială după schimbare, mai ales dacă avem programări, călătorii sau activități planificate pentru primele ore ale dimineții.

De ce se schimbă ora de două ori pe an

Schimbarea orei a fost introdusă pentru a adapta mai bine activitățile cotidiene la lumina naturală și pentru a valorifica lumina zilei în funcție de anotimp.

În România, ora de vară este aplicată începând din ultima duminică a lunii martie, când ceasurile sunt date înainte cu o oră. În ultima duminică din octombrie, acestea revin la ora standard, printr-o modificare de o oră înapoi.

Se renunță la schimbarea orei în România?

Discuția privind eliminarea schimbării sezoniere a orei continuă la nivel european. Deși Uniunea Europeană a analizat posibilitatea renunțării la această practică, sistemul schimbării orei de vară și de iarnă rămâne aplicabil în 2026.

Până la adoptarea și aplicarea unor reguli comune care să înlocuiască sistemul actual, România continuă să schimbe ora de două ori pe an, în aceleași perioade stabilite la nivel european.