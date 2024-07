Aşa se distrează turiştii la Jupiter în plin sezon estival. În loc să audă valurile se delectează cu zgomotul excavatoarelor şi buldozerelor. În plus, trebuie sa facă slalom printre conducte ca să treacă dintr-o parte în alta a plajei.

Turiştii sunt nevoiţi să treacă prin şantier ca să ajungă la plajă

Este o situatie controversata pe sudul litoralului. Daca pana acum procesul de innisipare din Mamaia, Eforie Nord si Sud a fost oprit in timpul sezonului estival. Acum, lucrarile se desfasoara in plina vara. Unii dintre turisti au fost nevoiti sa treaca prin santier si sa ajunga aici in zona unde pot face baie sau plaja.

"Este dezastru, daca stiam nu mai veneam. Acolo am fost doua zile si e plin de piatra. Ne-am zgariat, ne-am rupt picioarele", spune un turist.

Curenții aduc nisipul răscolit din zona șantierului și tulbură apa în care fac baie turiştii.

"Turistii imparte aria de imbaiere cu cei care lucreaza si probabil astazi curentul este orientat spre Sud. Care este distanta dintre zona de unde se lucreaza si locul de imbaiere? Sunt cateva sute de metri. De la digul acesta pana la urmatorul sunt 400-500 de metri", spune Razvan Mateescu - biolog INCDM.

Reprezentanții DSP dau asigurări că zona este monitorizată

"Noi monitorizăm apa de îmbăiere şi nu a ieşit nicio probă proastă", spune Cristina Schipor - director DSP.

Specialistii cred ca lucrarile facute in mijlocul verii pun turistii pe fuga.

"Principala atractie este plaja. Clientii vin pe litoral pentru plaja, nu vin pentru altceva. Au gresit in momentul in care strica un astfel de sezon. Este grav afectat Neptunul, Cap Aurora si Jupiter de aceste innisipari facute fix in mijlocul sezonului", spune Cristian Barhalescu - expert în turism.

"Sa se opreasca lucrarile in timpul sezonului. Absolut inaceptabil, in plus experienta cu innisiparea plajelor dureaza de ani de zile si de fiecarea data, e la mintea cocosului, s-au desfasurat in afara perioadei estivale", spune Adi Voican - vicepreşedinte ANAT.

Reprezentanții Apelor Române spun ca se lucrează la foc continuu ca sectoarele de plaje să fie terminate cât mai repede.

"Posibil sa termine si in 20, 21 de zile. Toata celula de la digul de la Neptun si Jupiter", spune Hristu Uzun - director Apele Romane.

După Jupiter, lucrările se vor muta în Saturn, Venus, o parte din Mangalia şi 2 Mai.

