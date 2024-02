Vezi și

Nu ai cum să vorbești despre degustarea cârnaților bănățeni până nu izbuteşti să pronunți cuvântul german. Concursul este o competiție cu origini șvăbești. A apărut în redacția ziarului german din Timișoara, în 1972. Siegfried Thiel este redactor-şef şi nu a lipsit de la multe ediţii.

Sincron Siegfried Thiel, redactor-șef "Banater Zeitung": S-a făcut până la mijlocul anilor 80, doar în cadru restrâns, în redacţia ziarului. A venit de la autorităţile de atunci un semnal să nu mai organizeze acest concurs în redacţie, nu era bine văzut pentru că în magazine nu se găsea mai nimic şi se înfruptau şvabii în redacţie.

Concursul a reînceput în 1994 şi a luat amploare. Câştigătorul absolut a fost desemnat ani la rând – 12, mai exact, – domnul Timotei Țintoi. Campionul cârnaţilor nu a participat la concursul de anul acesta, dar ne-a primit în sufrageria sa. Ne-a vorbit despre pasiunea pentru meseria de măcelar, moștenită de la bunicul și tatăl lui. Ingredientul secret pentru succes i l-a spus bunicul său, în șoaptă, pe patul de moarte. Ţine bine taina, dar, totuşi, mici detalii primim.

Timotei Țintoi, măcelar: Sare, cel mai important la sare e să o cântăreşti. Boiaua se pune în funcţie de calitate. Usturoi, mulţi fac greşeala că îl macină când macină carnea.

Prepararea cârnaţilor la bloc

Comunitatea șvabilor din Banat are si acum peste 8.000 de membri. Mulți trăiesc și la Timișoara, la bloc, iar aici prepararea, uscarea și afumarea cârnaților devine o provocare. Aceşti domni sunt prieteni din 2010 şi s-au hotărât, la o cafea, să facă cârnaţi. Unul este economist, celălalt tehnician radio. Au adunat încă şase prieteni. Au ajuns să lucreze cu 500 de kilograme de carne în sufragerie. "După 7 zile începea uscatul, fiecare pe unde apuca. Unul pe balcon, unul pe bicicletă, pe uscătorul de haine". Sunt pe podium in fiecare an, din 2018.

Bărbat: La reţetele vechi nefiind maşini de tocat, se folosea satârul. Şi ajungem la mozaicul ăsta frumos. Slănina, carne, slănină. Ceea ce numai din cuţit poţi să faci, nu la maşina de măcinat. 20% e tocat la cuţit.

Anul acesta, jurizarea s-a făcut la Lovrin, o comună din Timiș, unde şvabii s-au stabilit acum mai bine de 200 de ani. Competiţia a adunat 50 de concurenți și sute de pofticioși. Mai mulţi ca niciodată.

Bărbat: Ne uităm să vedem, vizual, culoarea. Dacă ne place culoarea atunci luăm proba nr 1. Prima dată îl mirosim și acum să vedem gustul? E piperat? E usturoiat? Să nu fie sărat.

Cele mai multe puncte le-a obținut domnul din imagine. A venit special din Germania. Locuieşte acolo de peste 30 de ani, dar a păstrat tradiţia tăierii porcului în fiecare iarnă.

Bărbat: Simțiți un cârnat cu puțin mai mult usturoi, față de cum puneau svabii. Noi am mai furat și din rețele maghiarilor.

Gustul care duce tradiţia mai departe

Iulia Pop, reporter Observator: Worschkoschtprob ist ein wettbewerb der vollkommenen geschmack! E clar, germana mea e imperfectă. Dar, cârnaţii facuti aici, după retete traditionale, transmise din gerenatie in gerenatie au perfectiunea gustului

Au gustul "de acasă", cel mai bun din lume. Iar degustarea cârnaților bănățeni e un moment! Un moment de comunitate și tradiție pentru întreg Banatul. O mică contribuţie la conservarea unor valori pe care ţăranii – români, nemţi sau maghiari - le-au avut dintotdeauna. Și nu vor să le piardă!

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Aţi avut nevoie de vreun medicament, pe care nu l-aţi găsit în farmacii în ultima perioadă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰