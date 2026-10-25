La Poiana Brașov este vreme perfectă pentru spectacol pe patru roţi. Campionatul Național de Viteză în Coastă, un adevărat regal al motoarelor turate la maxim, are finala.100 de piloți vor fi la startul competiţiei, iar invitat special este un fost campion mondial.

De la modele Ferrari și până la monoposturi, curioșii vor putea vedea în acțiune atât modele de competiție, cât şi bătrânele Dacii 1300.

"Maşinile cele mai puternice din campionat, luptele mai strânse din campionat sunt toţi prezenţi aici. Şi iată, Daciile din categoria „istorice", nişte maşini care ne fac aşa de multă plăcere. Se întorc în parcul service după prima urcare de concurs", a spus Norris Măgeanu, președinte al Federației Române de Automobilism Sportiv.

Deși în majoritatea diviziilor s-a decis titlul, au mai rămas grupe unde lupta este asiduă. Cea mai intensă este la Grupa 3, acolo unde juniorul Nicolas Benea, la numai 18 ani, poate câștiga marele trofeu.

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"Sunt foarte încrezător în mine, nu am emoţii pentru că ne-am antrenat, am făcut recunoaşteri, ne-am făcut temele şi sunt foarte încrezător şi optimist", a afirmat Nicolas Benea, pilot de raliu.

Campion absolut a devenit deja francezul stabilit în România de peste două decenii, Jerome France, care și-a asigurat al treilea titlu consecutiv.

"Suntem aici cu un sentiment de petrecere pentru că titlul e asigurat. E cursa de libertate pentru că nu mai există nicio presiune, acum e doar de plăcere", a declarat Jerome France, pilot de raliu.

Finala de la Braşov are şi un invitat special: legendarul Ari Vatanen, recunoscut pentru câștigarea Campionatului Mondial de Raliuri din 1981 şi pentru obținerea a patru victorii în Raliul Paris-Dakar.