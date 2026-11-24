Pompierii din Brașov au reușit sa stingă incendiul izbucnit duminică seară la Hotelul Alpin din Poiana Brașov. Intervenția a durat peste 36 de ore și mai multe echipaje au rămas acolo pentru supraveghere.

Incendiul de la hotelul Alpin din Poiana Brașov a fost stins după 36 de ore - Arhivă

Inspectoratul pentru Situații de Urgență anunță marți că incendiul din Poiana Brașov a fost lichidat, după mai bine de 36 de ore. Mansarda Hotelului Alpin a fost distrusă, dar și alte trei etaje superioare ale clădirii au fost afectate de flăcări. La locul incidentului au rămas, pentru supraveghere în cazul unei eventuale reaprinderi, două autospeciale de stingere, o autoscară și o ambulanță SMURD.

Cum a izbucnit incendiul

Incendiul a fost semnalat autorităților duminică seară, în jurul orei 19:00, atunci când o persoană a apelat numărul unic de urgență. Autoritățile s-au deplasat de urgență cu mai multe echipaje. Pentru finalizarea misiunii, pompierii au fost asistați de camere cu termoviziune, dar și de o dronă aeriană.

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La stingerea incendiului au participat ISU Prahova, ISU Argeș, ISU Brașov şi ISU Mureș. După ultimele estimări, suprafața afectată de flăcări ar fi ajuns la aproximativ 3000 de metri pătrați.