Decoraţiunile cu elemente naturale au umplut florăriile. La Iaşi, proprietarii s-au reorientat şi creează aranjamente ideale de pus pe masa de Crăciun. "Acesta de exemplu este cu brad natural. Se pastreaza bine si in timp. Aici avem si niste portocala, asa, un plus de aroma in casa. La fel, lumanarea, care este si ea parfumata,deci avem arome noi. Avem si scortisoara, ghinde", a declarat Ramona Ştirbu.

Care sunt preţurile

Dacă v-au stârnit interesul şi deja vă gândiţi să le dăruiţi celor dragi, poate sunteţi curioşi şi cât costă. Preţurile variază în funcţie de dimensiune şi complexitate, un astfel de brăduţ cu licheni costă 60 de lei, în timp ce un aranjament întro cană ajunge la 85 de lei. Pentru ceva mai complex şi de mari dimensiuni cum este acest aranjament, vom scoate din buzunar aproape 200 de lei. "Este cam singura perioadă din an cand oamenii sunt innebuniti asa sa dea celor dragi un cadou frumos dar si sa simta ei spiritul de sarbatoare decorandu-şi casele", a declarat Ioana Croitoru, administrator florărie Iași.

"Sunt create de noi la atelier, avem foarte multe accesorii, casute, toate lucrate manual. Pictate manual, aplicat sclipiciul", a declarat Ana Maria Fuioaga, producător de ornamente.

