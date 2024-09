Descoperirea incredibilă făcută de un şofer de TIR în timp ce se plimba pe câmp, în Ghimpeţeni. Vestea s-a răspândit repede în comună

Obiectul a fost găsit la sfârşitul săptămânii trecute, în apropierea localităţii Ghimpeţeni, din judeţul Olt. Bărbatul care a făcut descoperirea, iniţial, nu a realizat importanţa acesteia. "Prima oară când am găsit-o nu mi-am dat seama despre ce este vorba. E o senzaţie mai ales când ţineam în mână piesa şi... era o senzaţie de nedescris. Şi acum sunt entuziasmat".

Obiectul, asemănător unui pandantiv, datează cel mai probabil din epoca neolitică şi are 10 gravuri realizate prin înţepare. Adrian este şofer de tir, dar are această pasiune de un an şi jumătate. "Merg regulat. În weekend sau poate şi de două-trei ori pe săptămână, când am timp seara, cum vin de la muncă sau când nu am de muncă, în timpul zilei, vin cu detectorul. La fiecare ieşire veneam aici şi de fiecare dată treceam pe lângă locul acesta. Şi am zis hai să încercăm şi aici că nu avem nimic de pierdut şi am încercat şi a ieşit la suprafaţă acest artefact".

Vestea s-a răspândit repede în comună. "Se zice că s-a mai găsit în alte părţi, tot în comună, dar acesta e tezaur ceva mai mare, unicat".

Adrian speră ca obiectul să ajungă în Muzeul Naţional al României. Conform legii, cei care descoperă astfel de comori sunt obligaţi să le predea autorităţilor şi pot primi între 30 şi 45% din valoarea bunurilor, dacă acestea sunt autentice.

