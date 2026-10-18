Scorţişoară, mere coapte, magiun de prune. Este timpul aromelor de toamnă, în farfurii. Cum până la postul Crăciunului a rămas mai puţin de o lună, este momentul perfect să profităm cât mai putem de dulciurile parfumate de sezon. Astăzi intrăm în bucătăria bucovinencelor să descoperim acele deserturi care trec testul timpului şi păstrează vii amintirile copilăriei.

"Aici avem mere la cuptor, umplute cu nuci caramelizate şi scorţişoară!", spune o bucătăreasă.

Mai puţin de o lună până la postul Crăciunului

Este cel mai rapid deliciu de sezon, în care merele parfumate fac spectacol. Un cub de unt şi apa din tavă asigură tenta cremoasă. După 40 de minute, vedem şi rezultatul.

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Din merele rămase, putem facem şi alte bunătăţi de toamnă. Următorul desert îi aduce gazdei noastre o nostalgie aparte.

"Încă de mică o găteam, cred că aveam 14 ani cand mama m-a pus să fac prima mea prăjitură şi de atunci o tot fac!", adaugă bucătăreasa.

Prăjitura cu mere şi cornuleţele, reţetele preferate pentru toamnă

Prăjitura cu mere poate fi servită cu îngheţată sau la cafea. O reţetă de păstrat pentru zilele în care chiar aveţi timp de gătit. Totul durează cam o oră şi jumătate.

"Ea se coace în două etape, prima dată punem jumătate din compoziţie, apoi punem mărul ras şi prăjit cu puţină scorţişoară şi zahăr şi adăugăm cealaltă parte a compoziţie. Gustoasă, cu foarte mult gust de scorţişoară, gustul de acasă.", mai adaugă bucătăreasa.

Toamna ne aduce pe masă şi cornuleţele cu magiun şi nucă!

"Le amestecăm pe toate, până ce devine un aluat lipicios. Îl lăsăm să se odihnească şi după o oră începem să le pregătim.", spune o altă bucătăreasă.

Secretul aluatului fraged: borşul sau, în zilele fără post, untura.

"Punem pe fiecare cornuleţ magiunul cu cremă de nucă amestecat şi le punem în tavă.", continuă bucătăreasa.

"Reţetele sunt cele mai vechi, învăţate de la părinţii noştri, de la bunici şi le purtăm cu mare drag în continuare ca să le înveţe şi copiii noştri.", mărturiseşte Nuţa Muşină, bucătar şef.

Magiunul de prune dă savoare cornuleţelor, iar dulceaţa de gutui, clătitelor. În plus, clătitele sunt şi uşor de făcut, în cel mult jumătate de oră sunt gata şi reprezintă un desert delicios.

"Foarte bun, gust ca la bunica! Tot ce este aici făcea bunica, noi, ne mai lăsăm, facem mai puţin, cumpărăm.", reacţionează un turist.

Deserturile de toamnă sunt, uneori, cea mai rapidă cale de întoarcere la copilărie. În plus, gospodinele le pot prepara curat, cu multe ingrediente din curte sau din cămară.