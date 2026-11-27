După opt ani și patru luni de captivitate în mâinile unei grupări teroriste afiliate rețelei Al-Qaida, românul Iulian Gherguț s-a întors acasă, la familia sa. Răpit în Burkina Faso, în aprilie 2015, acesta a trecut printr-un adevărat coșmar în deșertul Saharei, unde a fost supus izolării, amenințărilor și unui permanent război psihologic. Într-un interviu pentru Antena 3 CNN, Iulian Gherguț povestește cum a fost capturat, cum a supraviețuit celor peste opt ani de captivitate și ce l-a ajutat să nu-și piardă speranța că va reveni, într-o zi, în România.

Cum ați ajuns să lucrați în Burkina Faso?

M-am angajat la o firmă. Am un amic, un prieten, care mi-a spus că are un loc de muncă în Africa. Se lucra la transportul pe calea ferată. Mi-a spus că se evaluează calea ferată, dacă suportă transportul de la mină spre port. Am făcut școala la CFR și m-am dus.

M-am dus pentru experiență, pentru bani, pentru o altă viață, una mai bună. Banii câștigați în Africa puteai să-i strângi mai ușor. Aici, în România, vin cheltuielile și este mai dificil să economisești. Dacă muncești pentru o firmă din străinătate, care îți plătește toate cheltuielile, poți să strângi banii mult mai ușor.

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La momentul capturării erați agent de pază?

Da. Am renunțat la lucrările de la calea ferată și m-am angajat ca agent de pază la mină.

Mai țineți minte data la care ați fost capturat?

Pe 4 aprilie 2015. Nu mai știu exact în ce zi a săptămânii era. Știu doar data, 04.04.2015, pentru că mă puneau să fac mesaje video și trebuia să țin minte data capturării. Trebuia să spun: „Mă numesc... și am fost capturat la data de...”.

Ce s-a întâmplat în ziua capturării? Povestiți-ne!

A fost o zi obișnuită. Ieșisem la patrulare. În fiecare zi făceam aceeași rutină: mergeai cu mașina, împreună cu jandarmul și șoferul, patrulai în diferite posturi și înconjurai mina.

Mi s-a părut ceva ciudat în ziua atacului. Când m-am dus spre mină, agenții de pază de la firma care păzea obiectivul nu mai erau la posturi. Am făcut un tur al minei și m-am întors. Între timp, agenții reveniseră la locurile lor.

Șoferul mi-a spus: „Bă, sunt plecați la baie, pe undeva. Garantat sunt prin zonă, nu sunt plecați departe”.

M-am dus apoi și am stat pe o colină, la marginea drumului, lângă aerodrom. Mă uitam în stânga și în dreapta cu binoclul. Aveam stație radio și comunicam prin intermediul ei.

La un moment dat, am văzut o mașină venind dinspre Mali. Era la aproximativ unu-doi kilometri distanță. Am așteptat să se apropie, dar mașina nu mai venea. M-am urcat în mașină, împreună cu șoferul și jandarmul, și am mers în direcția în care o văzusem. Când am ajuns, mașina dispăruse. Ieșise de pe drum și intrase în savană.

M-am urcat pe vârful dealului să mă uit în jur, dar nu am mai văzut-o. M-am întors spre aerodrom și am rămas pe colină. După câteva minute, am văzut o altă mașină venind de pe pista aerodromului.

I-am spus șoferului și jandarmului: „Ce v-am zis? Am văzut o mașină. Hai să mergem înapoi, spre bază, către mașina care ieșea de pe aeroport”.

Mașina teroriștilor a venit chiar în fața mașinii mele. Șoferul s-a panicat și a oprit. Nu le-am văzut armele de la distanță, pentru că erau acoperite de haine. Au sărit din camionete cu armele în mână.

Am dat alarma prin stație și m-am ascuns în cabină. Am pus capul jos, lângă cutia de viteze. Teroriștii au început să tragă în mașină. L-au rănit pe jandarm și pe șofer. Au deschis portiera, iar unul dintre ei m-a înjunghiat în picior cu baioneta și m-a scos din mașină.

Mi-a făcut semn să cobor. Nici nu simțeam rana, nici nu realizam ce se întâmplă. M-am urcat în camionetă, iar ei au plecat.

În ce direcție v-au dus?

Nu mi-am dat seama. Nu mă lăsau să ridic capul și să văd în ce direcție mergeam.

Ați fost rănit la picior?

Da. Totul s-a desfășurat foarte repede. În adrenalina aceea nici nu mai simți că ai o rană la picior. Mi-am dat seama abia când stăteam ghemuit că aveam sânge pe picior. Aveam sânge și pe față, de la împușcături și de la jandarmul care era rănit în spate.

Colegul meu îmi afișează acum imaginile cu mașina care a fost filmată de presă și transmise agențiilor internaționale de știri. Cred că o recunoașteți. Acestea sunt imaginile cu mașina atacată, în care vă aflați și dumneavoastră.

Ați fost luat din mașină, nu ați putut vedea unde mergeți. Unde ați ajuns și în cât timp?

Au condus câteva ore, două-trei ore. Au mers direct prin savană. Terenul era dificil, dar au condus cu viteză. M-au dus într-o văgăună, spre Mali.

Ce înseamnă o văgăună?

În Africa, atunci când plouă, se formează râuri sezoniere. În acele zone crește vegetație, sunt copaci și tufișuri.

Acolo erau mai mulți jihadiști.

Era și liderul grupării teroriste, din Al-Qaida, Amadou Koufa?

M-am dat jos din mașină. Nu știam cine este. M-a întrebat dacă îl cunosc. I-am spus că nu, că nu l-am văzut în viața mea. M-au băgat într-o colibă, lângă un copac, în văgăună. Am stat acolo o perioadă de timp.

Erați păzit cu arma? Explicați-ne ce înseamnă să fii ostaticul unei grupări teroriste.

Te pune într-o colibă, nu te lasă să ieși afară, îți dă să mănânci mâncarea lor tradițională. Mâncam zi de zi pâine umedă cu sos sau orez fiert. Nu te lasă să ieși din colibă decât dacă îți spune să faci duș și îți dă o găletușă cu apă. În rest, stai numai în colibă.

Erați legat?

Nu, nu m-au legat. Probabil au avut motivele lor, ca să nu mă sperii, să nu mă panichez, să nu mă sinucid sau să fac ceva. Mi-au spus: „Stai calm, că dacă faci ceva, te legăm. Nu avem ce să facem cu tine. Stai calm, aici, în colibă”.

Când am ajuns eu acolo, cred că erau vreo zece jihadiști în văgăună, cu tot cu cei care mă capturaseră. Erau toți tineri, înarmați, aveau tot felul de arme, camionete, motociclete. Noaptea făceau de pază. Nu dormeau, stăteau lângă mine, lângă colibă. Mi-au spus că, dacă încerc să fac vreo mișcare, trag.

Cât timp ați rămas în acea văgăună?

Cred că două luni de zile m-au ținut acolo, într-o colibă.

Erați singur?

Nu. Mai erau și alți jihadiști, dar eu eram singurul ostatic din coliba mea.

I-ați întrebat ce se întâmplă cu dumneavoastră? Dacă există vreo posibilitate de eliberare?

Nici ei nu știau ce să facă cu mine. M-au întrebat cine sunt și de unde vin. S-au uitat în portofel, mi-au luat banii, s-au uitat la acte și apoi mi le-au dat înapoi.

După aproximativ o săptămână, liderul grupării s-a întors și mi-a spus că o să mă ia de acolo, că mă va muta în Sahara și că va încerca să negocieze pentru mine, ca să nu mă elimine. Probabil au decis că nu merită să mă omoare și că poate au o șansă să obțină ceva de pe urma mea.

În ce limbă vorbeați cu ei?

În franceză. Liderul vorbea franceză.

Unde ați fost dus după cele două luni?

M-au mutat în nordul statului Mali, spre Algeria. Erau dune de nisip, zone de piatră și nisip. M-au mutat dintr-un loc în altul. Am stat ani de zile între dunele de nisip, pe teren pietros și nisipos.

Descrieți-ne o zi obișnuită din perioada în care erați ostatic!

Ei se trezeau dimineața, când răsărea soarele, și se rugau. După aceea se întorceau să se culce, pe la șapte-opt. Apoi se duceau să facă mâncare și să mănânce. Îți aduceau și ție.

Cam asta era. Stăteai doar în colibă. Nici nu puteai să ieși afară, pentru că soarele bătea foarte puternic. Erau 40-50 de grade. Dacă stăteai în soare, te lua durerea de cap. Trebuia să-ți acoperi capul ca să nu te afecteze căldura.

Cel mai mult stăteai în colibă. Seara te lăsau să ieși afară și să te plimbi în jurul cortului, prin nisip.

Vă puneau să faceți muncă fizică sau alte activități?

Nu. În deșert nici nu aveai ce să faci. Acolo nu există decât băștinași care se plimbă cu cămilele și caprele. Dacă era ceva, îi ajutam când veneau cu butoaiele de apă. Se duceau după apă la o oază, încărcau și descărcau butoaiele din camionete, iar uneori îmi cereau ajutorul.

Povestea din spatele filmărilor transmise de terorişti

V-au pus pături în spate, pentru ca oamenii să nu poată vedea locația?

Da. Ca să nu se vadă dacă ești într-o zonă de savană sau în mijlocul deșertului, puneau pături în spate și transmiteai mesajul.

În spatele dumneavoastră erau trei teroriști înarmați. Aveați și dumneavoastră o armă îndreptată spre cap?

Erau persoane înarmate în spate. Era tipul care venea și filma ostaticii. Ei se organizau: unul punea pătura, ceilalți stăteau cu armele în spate. Era cameramanul și ceilalți jihadiști.

Mesajul pe care îl transmiteați era scris?

Da. Înainte să filmeze, îmi scriau mesajul pe o bucată de hârtie. Ca să nu se chinuie cu camera de filmat ore întregi, îl citeam de pe hârtie.

Au existat execuții în locurile în care ați fost ținut?

Eu personal nu am văzut nicio execuție în direct. Am văzut însă înregistrări video.

Vă arătau astfel de imagini ca să vă sperie?

Da, ca să mă sperie și să-mi arate ce ar putea să-mi facă dacă încerc să fug. Îmi arătau ce au făcut cu alte persoane.

Vă duceau la rugăciuni?

La început, nu. Într-o zi, după o furtună de nisip, când erau mai multe mașini și mai mulți jihadiști, a venit un tip la mine și m-a întrebat de ce nu intru în Islam.

I-am spus că nu cunosc Islamul și că nu am citit Coranul, că știu doar ce văd la televizor. Mi-a spus să repet după el anumite cuvinte. Le-am repetat și mi-a spus că, din acel moment, sunt musulman.

După aceea, mi-au cerut să mă rog cu ei. Le-am spus că nu le cunosc limba și nici rugăciunile. Mi-au spus să repet după ei, că mă vor învăța.

După o perioadă, am scris pe o hârtie rugăciunile pe care le auzeam de la ei. Mi-au spus să le învăț și să le repet în fiecare zi, atunci când mă rugam cu ei.

Ați fost cu aceiași oameni de la început până la finalul celor opt ani sau se schimbau echipele de teroriști?

Teroriștii se schimbau. După câteva luni venea o altă echipă, dar, în mare parte, îi vedeai cam pe aceiași. Erau în jur de 20-30 de persoane. Se schimbau prin rotație.

Erau bine echipați?

Da. Aveau telefoane Samsung, telefoane prin satelit, mașini. Aveau de toate. Mi-au spus că au luat mașinile din Libia, după căderea lui Gaddafi. Au pus mâna pe mașini și pe armament. Nu am văzut armament greu, dar aveau Kalașnikovuri, aruncătoare de grenade și tot felul de arme.

Ați vorbit cu vreun membru al grupării despre posibilitatea unei răscumpărări?

Da. Le-am spus că guvernele europene nu o să plătească. Mi-au răspuns că nu îi interesează neapărat banii, că au bani și că pot cere și alte lucruri.

Cum ați rezistat opt ani în mâinile teroriștilor?

Jihadiștii care te țin captiv au experiență. Au mai avut ostatici din Europa și America. Știau cum să se comporte cu o persoană foarte stresată, cum să o calmeze și cum să o facă să stea cuminte. Îți spuneau că familia ta negociază, că se interesează de tine.

Îți spuneau tot felul de minciuni ca să te calmeze. După ce te linișteau, începeau din nou să te streseze. Era un fel de joc psihologic, un război psihologic. Erau antrenați și aveau o experiență enormă în a teroriza și a calma un ostatic în același timp, ca să nu încerce să se sinucidă sau să fugă.

Au fost momente în care v-ați pierdut mințile?

După vreo șase ani am început să vorbesc singur, în colibă. Începi să vorbești singur oricum. Ei știu că, după o perioadă, ostaticii pot ajunge în această situație. Uneori încercau să pună doi-trei ostatici împreună, ca să diminueze șocul izolării.

Ești obișnuit cu viața din Europa, dar acolo te trezești printre nomazi, arabi și tot felul de grupuri etnice din Sahara. Nu ești obișnuit cu viața lor. Știau că poți să o iei razna și încercau să ne pună împreună ca să vorbim între noi. Uneori îți dădeau și un radio ca să asculți.

Care a fost cel mai dificil moment din cei opt ani?

Toate momentele au fost dificile. Chiar și capturarea. În fiecare zi te gândești cum să fugi: în nord, în sud. Cea mai apropiată comunitate era la zeci sau sute de kilometri. Chiar dacă fugeai, te puteau vedea nomazii și te puteau duce înapoi la jihadiști.

Ați încercat vreodată să fugiți?

Eu nu am încercat, pentru că știam că nu am nicio șansă. Dacă aș fi fugit zece, douăzeci sau treizeci de kilometri, ei m-ar fi prins imediat cu motocicletele și camionetele. Mie mi-ar fi luat ore întregi să parcurg distanța, fără apă. Îți dădeau un bidon de un litru de apă, ca să nu poți fugi departe. În plus, erau șerpi peste tot.

Ați crezut că veți scăpa vreodată de acolo?

Stai și te gândești: au trecut luni, au trecut ani. Te întrebi de ce te țin, de ce nu te-au omorât până acum. Nu știi ce se va întâmpla. Te gândești dacă să te sinucizi, dacă să te rogi. Ziua te rogi cu ei, seara mergi în colibă și stai de vorbă cu alt ostatic. Ziua ești musulman cu ei, iar când intri în colibă, cu ceilalți ostatici, ești creștin.

Au existat momente în care v-au amenințat cu moartea?

Da. Îți povesteau cum te vor omorî, îți arătau înregistrări video cu oameni pe care i-au ucis. Îți arătau metodele prin care te-ar putea omorî.

Ați mai întâlnit și alți ostatici în cei opt ani?

Da. În cei opt ani și patru luni cât am fost ostatic, am mai întâlnit doi ostatici. Am auzit și de alții, prin radio sau de la teroriști. I-am întrebat câți mai sunt și mi-au spus că mai au și alți ostatici.

Am stat cu un doctor australian, care avea zeci de ani de experiență în Africa. Am mai întâlnit și un american, dar nu am putut vorbi cu el. Ne-au ținut la distanță. El avea coliba lui, iar noi o aveam pe a noastră. Am stat două săptămâni în aceeași locație cu americanul și aproximativ șase ani cu australianul.

În această perioadă de opt ani au existat survoluri pentru identificarea grupărilor teroriste? Ați auzit elicoptere sau drone?

Da, treceau drone deasupra Saharei. Nu știu ale cui erau. Am văzut și avioane militare și elicoptere militare. Dronele nu le vedeam, doar le auzeam.

Ce se întâmpla când veneau dronele sau avioanele?

Nu te lăsau să ieși din colibă. Și ei se ascundeau. Când auzeau dronele, se ascundeau și așteptau să treacă.

Cum s-a întâmplat eliberarea?

Într-o dimineață a venit o camionetă cu două persoane. Am vorbit cu jihadiștii de acolo. Unul dintre ei a venit la mine și mi-a spus că sunt liber. M-au luat și m-au dus.

Ne puteți spune cine v-a luat și cine v-a adus?

Nu am idee. Nu știu, nu cunosc. Știu doar că jihadiștii m-au luat și am ajuns acasă.

V-au lăsat să vedeți traseul la plecare?

Da. Oricum, nu mă legau la ochi când mă mutau dintr-o văgăună în alta? Ba da, când mă mutau dintr-o locație în alta, mă legau la ochi, ca să nu văd terenul și să nu știu unde sunt. Când am fost eliberat, nu m-au legat la ochi.

Cine v-a salvat, domnule Gherguț?

Dumnezeu. Dumnezeu ne salvează pe toți, în cele din urmă.

Mă refer la statul român, la instituțiile statului român. Cine v-a salvat?

Nu știu. Nu am idee. Poate Guvernul, poate serviciile. Nu mi-a spus nimeni nimic. Nu știu cine a fost și cum s-a întâmplat.

M-am interesat, dar nu mi-a spus nimeni nimic. Mi-au spus alții din afară că este posibil să fi fost eliberat împreună cu mai mulți ostatici, unul după altul. Cel mai probabil, s-a negociat pentru mai mulți ostatici și am ieșit și eu în acel grup.

V-ați întrebat vreodată de ce acești teroriști v-au ținut în viață timp de opt ani?

M-am gândit mereu: de ce au cheltuit atâția bani cu mine, să-mi dea de mâncare, să mă țină, să mă terorizeze? Unde era interesul? Vorbeau despre un milion sau două milioane pentru Europa sau pentru un stat. Nu știu ce să spun.

Nu am un răspuns pentru motivul pentru care m-au ținut atât de mult. Cel mai probabil, au obținut ceva. Nu știu de unde și cât au primit, dar, dacă m-au ținut opt ani, au avut niște cheltuieli și probabil credeau că le vor recupera.

Deci așteptau o răscumpărare, dacă nu financiară, de altă natură?

Da. Eliberarea unor jihadiști care sunt prin pușcăriile din Europa sau din Africa, de exemplu.

Știți că m-am uitat să văd care este recordul pentru un ostatic ținut în viață de jihadiști. Din câte am văzut, sunteți unul dintre cei mai longevivi ostatici europeni. Opt ani! Ați spus că Dumnezeu v-a salvat.

Nu știu cine altcineva ar fi putut să mă salveze. Nimeni nu mi-a spus nimic în cei opt ani.

Cred că ați vorbit mult cu Dumnezeu, zi de zi, v-ați rugat permanent.

Da. Colegul de colibă îl cunoștea pe Dumnezeu și Biblia mult mai bine decât mine. Eu am citit Biblia, am fost la biserică, dar el o cunoștea mult mai bine. Îmi povestea din Biblie, ne rugam permanent și încercam să ne dăm curaj unul altuia.

Ați înțeles de ce ați avut această încercare în viață?

Nu știu. Poate am făcut vreun păcat într-o altă viață. Nu cunosc. Pur și simplu a căzut necazul pe mine să stau opt ani în Sahara. De ce a fost ghinionul meu să se întâmple atacul în ziua și la ora la care eram eu de patrulă? Se făceau schimburile din două în două ore. Se schimbau oamenii și locurile. S-a întâmplat exact când eram eu acolo.

Când ați ajuns în țară și v-ați întâlnit cu familia, cum a fost acel moment?

Am ajuns acasă într-o seară târziu, pe la ora 21:00. Era noapte. Mama era în casă, la televizor. Nici nu știa că am ajuns acasă. Știa că sunt în țară și că sunt la București, dar nu știa că voi ajunge acasă.

Am intrat în casă și ne-am luat în brațe. Mi-a spus: „Aoleu, fiul meu, ai ajuns acasă!”. Văzuse la televizor că am fost eliberat, dar credea că sunt încă la București. A fost o surpriză. S-au trezit toți din casă. A venit și un vecin. M-a văzut pe camerele de supraveghere când am ajuns la poartă.

A venit și fratele meu acasă. M-a luat cu mașina și m-a dus într-o benzinărie. M-a întrebat ce vreau să beau și ce vreau să mănânc după opt ani.

Cu ce vă ocupați acum, domnule Gherguț?

Muncesc. Muncesc în România, nu, într-o țară din Europa. Muncesc. Muncă, acasă, muncă, acasă.

Mai știți ceva despre ceilalți ostatici cu care ați fost în Africa?

Da. Au fost eliberați înaintea mea, dar în același an. Americanul a fost eliberat prin iunie, iar altul prin martie. Nu mai știu exact lunile. Au fost eliberați la o diferență de șase luni.

Ați luat legătura cu ei după eliberare?

Da. I-am văzut. Americanul a fost în România, iar pe australian l-am văzut în Marea Britanie. Îmi mai trimite mesaje: „Ce faci, pe unde ești? Muncești?”. Și îi spun că muncesc.

Ce v-a ținut în viață, domnule Gherguț?

Credința. Credința m-a ținut în viață. Ostaticul care era lângă mine era un doctor australian, în vârstă de 82 de ani. Fusese răpit dintr-un spital. Am avut cu cine să vorbesc. El vorbea cu mine, eu vorbeam cu el și încercam să ne susținem unul pe altul prin vorbe și rugăciune.

Eu îi spuneam: „Pentru tine, garantat se lucrează. Ești australian, Australia e o țară mare”. El îmi spunea că și pentru mine se lucrează. Ne mai certam, ne împăcam după cinci minute. Așa am trăit șase ani împreună.

După ce v-ați întors în țară, ați luat legătura cu autoritățile?

Da. Am ajuns acasă, am stat cu familia și am mers la un psiholog. O dată pe săptămână mergeam la psiholog, care stătea de vorbă cu mine.

Cineva din statul român v-a căutat? Președintele, premierul, vreun ministru a vrut să vă cunoască?

Nu. Nu m-am întâlnit cu nimeni. Nimic. M-au cunoscut doar din ce au văzut pe Google. Doar serviciile noastre s-au interesat de mine: unde am fost, cu cine m-am întâlnit și ce am făcut opt ani prin Sahara.

Cum v-a schimbat această experiență?

În ziua de astăzi, mă bucur și de necazurile pe care le am. Chiar dacă am necazuri, mă bucur că sunt acasă, că sunt în viață și că nu mai sunt acolo.