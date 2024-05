Vezi și

Marea a fost neagră astăzi din cauza poluării. Păcura, un combustibil pentru vapoare extrem de periculos când ajunge în apă, se întindea din zona Cazinoului până pe plaja din apropiere. Activistul de mediu Mădălin Sopoglu s-a îngrozit când a văzut dimensiunea poluării.

Sopoglu Mădălin, activist: Aceasta este o probă care se ţine la vapor în regim special, dar la noi se aruncă în Marea Neagră. Se ţine un an de zile in condiţii stricte. Este foarte periculoasă, este păcură, hidrocarbură. Nu are ce căuta în mare.

Dezastrul ecologic pe litoral

Ca să demonstreze autorităţilor cât de poluat este nisipul, activistul a făcut un experiment. Datele de pe bidonul cu păcură care plutea în Marea Neagră arată că poluarea provine de pe o navă venită săptămâna trecută din Beirut în portul Constanţa. Vasul este încă în apele româneşti. Hidrocarburile găsite astăzi sunt doar o mică parte din dezastrul ecologic de pe litoral.

Sopoglu Madalin, activist: O garnitură de la o uşă de vapor. Resturi de pe vapoare.

În alt loc, altă descoperire - o bucată dintr-o aripă de avion. Activistul a reclamat la 112 dezastrul ecologic.

Reporter-activist: - Unde aţi găsit-o?

- Pe plajă, puţin mai în faţă! Printre gunoaie şi alte nenorociri. Fix pe malul mării. După culoare pare să fie de la armată.

Poluarea din Marea Neagră creşte o dată cu traficul naval care s-a mărit după ce ruşii au bombardat porturile din zona Odesei. Efectele sunt catastrofale: scurgeri de petrol, delfini morţi în apele otrăvite şi ecosistem marin devastat de explozia minelor de război. O altă faţetă dramatică a poluării a arătat-o şi o anchetă Observator care a descoperit midii pline cu metale grele şi substanțe cancerigene în valori pe care cercetătorii nu le-au mai întâlnit niciodată. Pescarii care culeg fructe de mare din zonele interzise şi poluate le oferă apoi restaurantelor, care le pun pe masa clienţilor ca trufandale.

Alexandru Cîrîc, director ICA: Este un risc major. Sub nicio formă nu trebuie consumate.

Dan-Lucian Vasiliu, director Geocomar: Recomandarea noastră este să nu extragem midii pentru consum din port, având în vedere poluarea.

