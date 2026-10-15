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Video Doctoriţă din Alexandria, prinsă beată după ce a provocat un accident. Femeia urma să intre în gardă

Doctoriţă din Alexandria, prinsă beată după ce a provocat un accident. Femeia urma să intre în gardă - Captură Facebook
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Editor V.N. | Timp citire: 1 minut
Publicat la 15.10.2026, 10:18 | Modificat la 15.10.2026, 10:20

Un accident aparent banal petrecut în Alexandria a fost la iveală un adevăr tulburător. O femeie a produs un accident minor de circulaţie, dar dezvoltarea ulterioară a evenimentelor a creat o scenă suprarealistă.

Potrivit impactnews24.ro, accidentul s-a petrecut la intersecția străzilor 1 Mai și Alexandru Ghica din Alexandria, după ce o femeie nu a respectat indicatorul STOP şi a intrat într-o autoutilitară. Poliţiştii chemaţi la faţa locului au început procedurile specifice în astfel de situaţii, inclusiv testarea şoferilor.

Soţul a încercat să-l convingă pe celălalt şofer că el se afla la volan

Femeia, medic la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului din Alexandria, avea o alcoolemie de 0,71 mg/l alcool pur în aerul expirat. Pentru celălalt şofer, rezultatul a fost zero. Mai mult, la faţa locului a venit şi soţul doctoriţei care a încercat să-şi apere soţia. Acesta a spus că femeia se grăbea pentru că întârzia la muncă, urmând să intre în garda de la UPU în câteva minute.

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Soţul a încercat "s-o dea la pace" cu celălalt şofer încercând să-l convingă să accepte ca în declaraţia dată poliţiei să fie trecut el la volan, nu soţia lui. Bineînţeles, şi-a asumat vina pentru accident acceptând să plătească daunele.  Până la urmă, femeia a ajuns la spital, dar nu pentru a intra în gardă, ci pentru recoltarea de probe biologice. Poliţia continuă investigaţiile în acest caz.

V.N.
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