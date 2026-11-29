Iarna a fost motiv de sărbătoare pentru turiştii plecaţi în minivacanţa de 1 Decembrie. Staţiunile s-au transformat în decoruri de poveste, au început bătăile cu bulgări, iar iubitorii sporturilor de iarnă au primit vestea mult aşteptată: sezonul de schi s-a deschis oficial.

La Rânca, pârtiile au fost animate încă de la primele ore. Fie că au ales săniuşul, o bătaie cu bulgări sau o întrecere pe schiuri, turiştii s-au bucurat din plin de zăpadă şi de atmosfera de sărbătoare.

Cu schiurile ceruite și clăparii în picioare, turiștii sunt gata de distracție. Au venit la Rânca special pentru zăpadă, iar vremea nu îi dezamăgește. Ninge incontinuu, iar stratul de omăt depășește 10 centimetri.

"Aşteptăm să ningă mai mult să fie mai bună şi în rest ne distrăm că o viaţă avem până la urmă. O dată e 1 decembrie. Ziua românilor până la urmă.", spune un turist.

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"Foarte frumos, e cel mai tare loc pe care îl putem vede. E multă zăpadă, e puţin friguţ.", adaugă un copil.

Cei care au ajuns la munte fără echipament de schi au putut închiria tot ce le trebuie direct din stațiune. Clăparii sau placa de snowboard sunt 60 de lei. Cei care preferă distracția pe derdeluș scapă mai ieftin.

În Minivacanţa de 1 decembrie, cu greu mai găseşti vreo cameră liberă în staţiune.

"În mare parte turiştii sunt din zona Olteniei, dar avem şi din Bucureşti, sunt şi din Timişoara sunt foarte mulţi din Turnu Severin, de peste tot.", explică Iulian Chirau, proprietar pensiune.

"Avem o piscină interioară, avem saună, avem ciubăr, avem piscină exterioară încălzită, jocuri interactive.", adaugă Marina Luchian, administrator pensiune.

Preţul pentru o noapte de cazare porneşte de la 350 de lei dar poate ajunge şi dublu, în funcţie de pretenţii.

Şi în Alba, pe domeniul schiabil Șureanu, cinci dintre cele 12 pârtii sunt deja deschise.

"E fantastic! Am venit aici tocmai din Elveţia să schiez. Îmi place.", spune un turist străin.

"Avem între 15 şi 40 de centimetri de zăpadă bătută pe pârtii. Sunt anumite zone de altitudine mare unde datorită gardurilor avem chiar multă zăpadă, dar jos, bineînţeles ne bazăm pe mama natură.", adaugă Jan Tatu, administrator domeniiu schiabil.