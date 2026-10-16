Doi adolescenţi de 17 ani au distrus două păcănele într-o sală de jocuri din Craiova. Au fost arestaţi

Doi adolescenți de 17 ani au ajuns în custodia polițiștilor după ce ar fi distrus două aparate de jocuri de noroc într-o sală din Craiova. Tinerii ar fi intrat în local în timpul nopții, ar fi provocat distrugeri, apoi s-ar fi făcut nevăzuți. În urma unor percheziții la locuințele suspecților, anchetatorii au ridicat mai multe probe, iar cei doi au fost reținuți pentru 24 de ore.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj au anunţat, vineri, că doi tineri de 17 ani, unul din Craiova, iar celălalt din comuna Malu Mare, sunt cercetaţi pentru distrugere şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

"În noaptea de 4 spre 5 octombrie, poliţiştii au fost sesizaţi de o femeie, angajată a unei societăţi comerciale cu specific jocuri de noroc, din municipiul Craiova, cu privire la faptul că, în incinta societăţii, doi tineri ar fi distrus două aparate de tip slot machine. La faţa locului s-au deplasat de urgenţă poliţiştii, care au stabilit faptul că două persoane necunoscute de sex masculin ar fi pătruns în incinta societăţii de pe bulevardul Nicolae Romanescu, unde ar fi provocat distrugeri la două aparate de tip slot machine, plecând ulterior într-o direcţie necunoscută", au declarat poliţiştii.

Ei au făcut două percheziţii la locuinţele celor doi adolescenţi şi au ridicat mai multe probe.

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Cei doi au fost reţinuţi pentru 24 de ore şi vor fi prezentaţi Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, pentru luarea unor măsuri preventive.