Sensul giratoriu aflat în curs de amenajare este deja la varianta a doua. Prima, o movilă de peste 1 metru înălțime, a stârnit atât nemulțumirea oamenilor, cât şi a autorităţilor. "Strâmb, da, strâmb. Era în sus, așa, ziceați că e din desene animate. Tom și Jerry", spune un bărbat.

Autoritățile locale spun că au dispus refacerea de la zero a giratoriului

Rondul cu cocoașă a stârnit un val de critici şi din partea șoferilor, care au scris pe rețelele de socializare că a ieșit nu doar strâmb, ci și mai mare decât ar fi fost necesar. Spre uimirea multora, la câteva zile, insula din giratoriu a fost rasă complet, pentru a fi amenajată alta, dar după un nou proiect. "E jale mare. Rondul ăsta a mai fost făcut o dată. Știu. L-a dărâmat iar acum. Acum se iau măsuri bune, văd. De bine ce l-au făcut", spune un şofer.

Autoritățile locale spun că au dispus refacerea de la zero a giratoriului, deoarece, la prima variantă, a fost o eroare din partea proiectantului. "Nu a realizat că poate ieși o lucrare urâtă, să spunem cinstit, și când am trecut pe acolo, că trec în fiecare dimineață, am observat, ne-am întâlnit la două zile, la ora 15 în acel rond, cu proiectanți, cu executanți, și am luat această decizie", a declarat Constantin Toma, primar Buzău. Primarul Buzăului spune că eventualele cheltuieli suplimentare pică în sarcina constructorului. Giratoriul face parte dintr-un proiect de modernizare a trei bulevarde, investiția depăşind 22 de milioane de lei.

