De cinci ani, e tradiție deja în Valea Jiului ca Mica Unire să fie sărbătorită în vârful muntelui, în Pasul Vâlcan. Bine echipați să facă față vremii de afară, cu tricolorul în mână, oamenii au urcat cu telegondola până în stațiune, apoi au mers pe jos, prin zăpadă, aproape două ore.

Au dat mână cu mână în Pasul Vâlcan

"Foarte frumos, bucuros să fiu aici. Sute, aproape 300 de oameni. Vremea nu e foarte bună, dar am facut o mică mare Unire. Eu trebuia să fiu în Anglia, dar am amânat ca să fiu aici, special", spune un român.

Chiar dacă vremea nu e de partea lor pentru că la Cota 1600 bate vântul și ninge, sute de oameni au dat mână cu mână în Pasul Vâlcan. "Suntem la a cincea ediţie. Este un eveniment pe care îl facem cu mare mândrie şi onoare de fiecare dată şi iubesc acest loc pentru că este un loc plin de istorie. Istoria respiră aici. Pe aici a fost linia frontului", a declarat Aldona Tudoran, reprezentant asociaţie.

Harta României, din pietre și pământ

Artistul plastic Paul Șerban a conturat harta României din pietre și pământ. În jurul ei, oamenii au jucat hora. "De luni am lucrat, am mai luat şi o pauză, am făcut nişte măsurători, am venit ieri, joi, şi am muncit toată ziua", spune Paul Șerban.

S-au încins hore şi în stațiunea Straja. Tot pe zăpadă. Şi tot în clăpari au dansat turiştii şi în staţiunea Topliţa.

Parada militară din Iaşi

Sărbătoarea Micii Uniri a adunat mii de oameni şi la Iaşi. Au privit cum pe străzi 250 de militarii au defilat în sincron perfect. Două fetiţie au venit îmbrăcate în uniformă să îşi susţină tatăl jandarm.

"Suntem îmbrăcate în combinezon de jandarmerie pentru că este 24 ianuarie şi vrem să vedem cu defilează tata", spune una dintre ele. "Pentru mine, ziua de 24 ianuarie înseamnă unire, iubire, prietenie, înţelegere şi pur şi simplu sunt foarte fericită", mărturiseşte cealaltă.

Aproape 3.000 de persoane au participat la activităţile din Piaţa Unirii din Iaşi. Şi după ce şi-au dat mână cu mână în hora unirii, au rămas aici pentru a petrece în continuare la spectacolul de muzică folclorică. Oamenii s-au îndulcit la sfârşitul ceremoniilor cu poale-n brâu.

Românii au fost împreună de la Vest, la Est. În Timişoara, oamenii au făcut o horă uriaşă în centrul oraşului, în timp ce la Galaţi, mai mulţi alergători au ales să sărbătorească... altfel. Cu tricolorul în mâini, mai mulţi pasionaţi ai sportului sărbătoresc Ziua Unirii alergând de la Galaţi până în Vama Giurgiulești

Astăzi se împlinesc 166 de când Alexandru Ioan Cuza a unit Principatele Române - Moldova și Țara Româneasca.

