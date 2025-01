"Drum lin către îngeri, frățiorul meu drag". George a ales moartea, după ce s-a certat cu soţia. Bărbatul din Tulcea avea ordin de restricţie

Nu a putut trăi cu gândul că soţia lui a cerut ordin de protecţie împotriva sa, aşa că l-a încălcat şi a venit acasă să îi ceară socoteală. Scandalul izbucnit între ei a făcut-o pe femeie să fugă de acasă. În acest timp, George a decis că nu mai vrea să trăiască. Aşa că a ales moartea.

"Drum lin către îngeri, frățiorul meu drag"

Bărbatul de 37 de ani din satul Traian, judeţul Tulcea, a fost găsit spânzurat de o grindă a unei anexe aflată lângă locuinţa sa.

Vestea morţii i-a şocat pe cei dragi. „De ce frățiorul meu ai ales să-ți închei socotelile cu viaţa, de ce nu te-ai gândit la noi, la copii tăi. De ce ai ales să pleci din lumea asta, să ne părăsești, acum am înţeles când m-ai luat în brate ultima dată când ne-am văzut, mi-ai zis să am grijă de mama și de tata. Tu erai singurul care mai țineai la mine, îmi pare rău fratele meu că nu pot fi lângă tine să te conduc pe ultimul drum, dar să ştii ca o să te port în suflet și în gând mereu! Drum lin către îngeri, frățiorul meu drag”. „Sincere condoleanțe!Păcat de tinerețea lui, păcat de copii, de soție că nu e ușor să crești singură trei copiii! Dumnezeu să-l odihnească în pace!” „OFFFF!!!!DUMNEZEU SĂ TE IERTE Tânărule, CONDOLIANȚE familiei îndurerate, DUMNEZEU săl întărească pe părinții tăi, nu sunt cuvinte!!!.... ” „Nu am cuvinte... Dumnezeu să vă întărească și pe el să îl ierte și să îl odihnească în pace!”, sunt doar câteva din mesajele celor dragi.

Ce spun poliţiştii

La data de 10.01.2025, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Cerna au fost sesizați de către o femeie de 34 de ani, din localitatea Traian, cu privire la faptul că, în cursul zilei de 09.01.2025, ar fi avut un conflict spontan cu soțul său fiind nevoită să părăsească domiciliul, aceasta având emis totodată un ordin de protecție împotriva bărbatului.

La fața locului s-au deplasat polițiștii care l-au găsit pe bărbatul de 37 de ani spânzurat de o grindă a unei anexe aflate în locuința unde a avut loc conflictul dintre acesta și soția sa.

Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de încălcarea ordinului de protecție, violență în familie și ucidere din culpă.

