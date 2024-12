Aproape de miezul nopţii, pe un bulevard principal din Ploieşti, Armando şi un alt prieten pun la cale o cursă ilegală de maşini. Un martor aude maşinile turate la maximum şi scoate telefonul să filmeze, fără să bănuiască nicio clipă că avea să asiste la ultimele clipe din viaţa tânărului de 27 de ani. Şoferul pierde controlul volanului bolidului său şi intră în plin într-un stâlp de iluminat pe care îl doboară. În dreapta sa, se afla Mihai. Ambii rămân prizonieri între fiare.

Şi-a luat prietenul cu el în goana morţii

Pe carosabil, bucăţi din bolidul de lux împrăştiate peste tot. Impactul a fost atât de puternic, încât maşina rămâne încolăcită în jurul stâlpului de care s-a izbit. În ciuda eforturilor pompierilor, cei doi tineri sunt scoşi inconştienţi. Urmează o altă cursă contracromentru pentru salvarea lor. Eforturile medicilor sunt însă în zadar. Inimile lor s-au oprit pentru totdeauna. Armando şi Mihai au plătit cu viaţa dorinţa pentru adrenalină.

Articolul continuă după reclamă

Vestea morţii i-a şocat pe prietenii celor doi. În loc de petrecere de sărbători, tinerii vor fi conduşi pe ultimul drum. Mesajele au curs pe reţelele de socializare.

“Astăzi am pierdut nu doar un prieten, ci un frate al pasiunii noastre pentru mașini, cel care a făcut ca fiecare drum, fiecare tură și fiecare conversație să aibă un sens aparte. M4-ul lui era mai mult decât o mașină – era expresia visurilor și a pasiunii sale. Îmi va lipsi enorm prezența lui, râsul, poveștile și momentele petrecute împreună. Drum lin, frate! Știu că undeva, acolo sus, încă accelerezi spre orizonturi infinite”. “Nu îmi vine nici acum să cred ce am văzut. Ai fost un băiat de nota 10 din toate punctele de vedere cu o inimă prea bună și pasiunea în sânge. Dumnezeu să te ierte Armando al meu, ne-ai lăsat pe toți fără cuvinte cu inimile secate de durere.”

“Dumnezeu sa-i ierte si sa-i aiba in cer ! Mare pacat de tineretea lor ! Întotdeauna trebui sa ne gandim de 10 ori inainte de a calca acceleratia”. “Această pierdere este de neînlocuit. Sincere condoleanțe familiei tale” “Este o zi foarte grea mai ales când , am văzut pe Facebook știrea asta despre vărul meu ca,sa stins din viață Dumnezeu să te odihnească în pace să ai un drum lin frumosul nostru Dumnezeu să te odihnească în pace”. “Astăzi este o zi tristă pentru mine o să rămâi în inima mea toată viața fratele meu bun n am să te uit niciodată Armando”. “Nu imi vine a crede ,prea devreme prieten drag. Drum lin catre cerurii Armando” “Dumnezeu să te ierte frățiorul meu……. Nu am cuvinte despre tine un caracter mare prea devreme ai plecat” “Prea devreme Armando, prea devreme !Drum lin către îngeri prieten drag!” “Dumnezeu sa te ierte moșu Mihai”, sunt doar câteva dintre mesaje.

Monica Palade Like Cu o experienţă în presă de peste 20 de ani, s-a alăturat echipei observatornews.ro în luna ianuarie 2021. ➜

Întrebarea zilei Primiţi prime sau alte beneficii de la angajator, de sărbători? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰