"Drum lin, Roberta! Ți-ai dorit foarte mult această meserie, iar azi ai sfârșit în ea". Multă durere după moartea poliţistei de doar 21 de ani. A fost ultima misiune

La doar 21 de ani, drumul Robertei s-a oprit brusc chiar în timp ce îşi făcea meseria. Autospeciala în care se afla a fost acroşată de remorca unui TIR pe DN13, în Braşov. Autoturismul a fost aruncat în afara drumului. Din primele cercetări ale polițiștilor a rezultat că, într-o curbă la dreapta, pe fondul carosabilului umed, semiremorca unui ansamblu de vehicule a derapat, aceasta a pătruns pe sensul opus de mers, unde a acroșat o autospecială de poliție la volanul căreia se afla fata.

Ultima misiune pentru Roberta

Tatăl şi fratele Robertei se întorseseră în ţară ca să îşi facă vacanţa aici. Nu se aşteptau ca în loc de concediu vor trebui să o conducă pe fiica, respectiv sora pe ultimul drum. Tânăra era cuminte, învăţa bine şi era extrem de fericită că şi-a îndeplinit visul de a fi poliţistă.

"Ultima misiune pentru Roberta...Astăzi, în timp ce se afla în serviciu, în dreptul localității Pădurea Bogați din județul Brașov, o semiremorcă a intrat pe contrasens lovind autospeciala marca Logan condusă de colega noastră Roberta. Lovitura a fost fatală, medicii sosiți la fața locului nu au mai putut face nimic. Au constata decesul colegei noastre în vârstă de 21 de ani. Din păcate gradul de protecție pe care "autospeciala" de poliție îl poate asigura în cazul unor astfel de coliziuni este minim... Drum lin către îngeri Roberta!!!!", a scris la scurt timp sindicatul Europol.

Roberta va fi îngropată luni, în satul natal Dealu Roşu, comuna Roşia de Amaradia. Vestea morţii a căzut ca un trăsnet printre apropiaţi, prieteni şi rude. Mesajele au curs pe reţelele de socializare. "Trist, insă adevărat!....ULTIMA MISIUNE..Roby, nu pot sa îmi imaginez cum de s-a putut întâmpla una ca asta ! Nu am cuvinte pentru a descrie suferința pe care ai lăsat-o multora in suflete ....Tu, o persoana cu suflet mare, o persoana care de fiecare data ai fost prezenta peste tot, indiferent de situație, cum ai putut trece prin așa ceva? Este tragic să primești o veste ca aceasta, despre un om ca tine. Imi amintesc cum în urma cu 7 ani pășeam încrezători pe ușa aceleiași clase, loc în care am adunat multe amintiri, acolo unde aspiram spre un viitor promițător... viitor care s-a spulberat! Când îmi amintesc de tine, Roberta, mă gândesc la omul pe care te puteai baza, la persoana pe care o puteai apela sa ii ceri un sfat, in momentele dificile, fapt pentru care ai lăsat un gol imens in urma ta ! Când mă gândesc la "ULTIMA MISIUNE" , mintea îmi fuge la prima noastră zi in *Școala de agenți de poliție*, felul în care ne am pornit la drum, și fotografia pe care ai făcut-o în primul peco, acolo unde ai zis " -Am ajuns s-o facem și pe asta!"...TRAGIC Sunt sigur că indiferent de ce s-a întâmplat, sufletul tău o sa ajunga într-un loc sfânt, întrucât ai fost și vei rămâne un înger ! Este dureros să pierzi un om în care aveai baza, un om care nu lăsa baltă pe nimeni ! Indiferent de situație, sunt convins că ne vei fi alaturi de acolo de sus! Bunul Dumnezeu să te odihnească în liniște și pace!"

"Drum lin, Roberta!"

"Nu vreau să cred așa cevaai plecat prea devreme iubita mea, acum două zile ne făceam planuri ca o să ne distrăm când vi acasă, nu să te văd așa…o să-mi lipsești enorm. Dumnezeu să te odihnească în pace, prietena mea cea mai bună… O să te iubesc mereu îngerul meu!" "Drum lin către îngeri, creața noastră! Ne-ai lăsat fără cuvinte, nu reușim să acceptăm că nu mai ești! Cariera pe care ți-ai dorit-o atât de mult s-a terminat prea repede!" "Cuvintele sunt de prisos să pot să spun ce durere ai lăsat în inima mea. Nu te voi uita niciodată prietena mea. Drum lin către cer, îngerul meu! Te iubesc Robi!" "Nu voi uita niciodată veselia si gingasia fiintei pe care am pierdut-o cu totii .Lacrimilie noastre nu se pot opri, suntem indurerati de pierderea fulgeratoare! Dumnezeu sa te ierte iubita mea nepoată! Te-am iubit și te voi iubi toată viata mea!" "Dumnezeu să te odihnească în pace, Roberta Ungureanu".

"Dumnezeu să te odihnească în liniște și pace Roberta Ungureanu. Prea tânără, prea devreme aveai toată viața înainte! Am atras atenția de multe ori, circulați cu atenție, adaptați viteza la condițiile de drum, uitați urmările, zilnic, mor oameni nevinovați" "Dumnezeu să te odihnească în pace Roberta Ungureanu!! Drum lin printre îngeri….vei rămâne veșnic în inimile noastre!" "Lacrimi și durere în comuna Roșia de Amaradia. Azi 16 august 2024, în urma unui accident rutier, a plecat mult prea devreme dintre noi Roberta Ungureanu. Toți cei care au cunoscut-o , plâng și suferă pentru această pierdere". "Nu vreau să cred ca e adevărat! Dumnezeu să te ierte, verișoara mea! Înger frumos ai plecat prea devreme!" "Dumnezeu sa te odihnească în pace suflet frumos Roberta Ungureanu". "Drum lin, Roberta! Ți-ai dorit foarte mult această meserie, iar azi ai sfârșit în ea…Dumnezeu să te aibă în paza Sa!" "Ultima misiune….Astăzi este despre viața,Cuvintele nu își au rostul în asemenea tragedie! Ce ne rămâne de făcut este să ne rugăm pentru Roby a noastră și pentru familia ei! Drum lin creat-o în poliția cerurilor!", sunt câteva dintre mesajele celor dragi.

