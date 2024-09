După arbitrii şi soţii, Ionel Ganea a ajuns să-şi bată şi vecinii. "Dacă-l loveam, nu se mai ridica"

Fotbalist cu 19 goluri pentru Naţională şi un trecut violent, Ionel Ganea a atacat un vecin care este medic. A împins violent un gard metalic, care l-a lovit în cap pe bărbatul cu care se certa. Un vecin care a încercat să îl calmeze a fost şi el bruscat. Speriat, doctorul a chemat Poliţia. “În urma agresiunii, într-adevăr am obtinut un ordin de restrictie pentru Ganea, deocamdată cu valabilitate limitata, pe care sunt dispus sa il continui pentru că ne-a amenintat atat pe mine cat si pe familia mea”, a declarat victima.

Deşi Ionel Ganea spune că nu i-a făcut nimic vecinului, poliţiştii i-au interzis să se se mai apropie cinci zile de medic şi de casa acestuia. "Dacă îl loveam, ăla nu mai vorbea sau nu se mai ridica de jos. Deci nu l-am lovit. A fost o discuţie între mine şi el, mai agresivă, cu jigniri reciproce şi eu am dat în gard. Am atins gardul ca să iau telefonul să nu mă mai sfilmeze".

“În conformitate cu legislația în vigoare, polițiștii au aplicat formularul de evaluare a riscului, în cauză rezultând existența unui risc iminent. Polițiștii orașului Voluntari au deschis un dosar de urmărire penală, în care efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe”, a transmis Poliția Ilfov. După conflictul dintre Ionel Ganea și vecinul lui, fostul atacant are ordin de restricție, dar polițiștii nu i-au pus brăţară de localizare, pentru că dispozitivul nu este folosit în cazul conflictelor între vecini

Vezi și

Scandalul mocnea de câteva luni. Ionel Ganea şi-a închiriat vila unei firme care organiza petreceri, iar vecinii erau deranjaţi de zgomot. Exasperaţi, vecinii fostului fotbalist au obţinut aviz şi au pus un gard metalic pe mijlocul străzii, ca să ţină petrecăreţii departe de vilele lor. A fost rândul lui Ionel Ganea să se supere, pentru că îi îngrădeau libertatea. Aşa a ajuns să se certe cu medicul şi să împingă gardul peste el.

"De patru luni casa domnului Ganea este transformată in casă de petreceri. Am sesizat toate autoritătile competente printr-o casă de avocatură care a notificat aceste institutii si din nefericire nu s-a intamplat nimic. Petrecerile sunt in continuare zilnice", a transmis victima.

Ionel Ganea, protagonistul unor scandaluri răsunatoare

De-a lungul timpului, Ionel Ganea a fost protagonistul unor scandaluri răsunatoare. În primăvară, a fost săltat de poliţişti chiar înaintea unui meci al naționalei. A încercat să intre cu maşina într-o zonă restricţionată din apropierea stadionului, nu a vrut să arate actele şi a sfidat un echipaj.

Fostul atacant al naţionalei a inspirat groază şi pe terenul de fotbal. În 2007, a bătut şi strâns de gât un arbitru în timpul meciului după ce a fost elimnat pentru că îşi lovise un adversar! Dezlănţuit, s-a luptat şi cu patru, cinci coechipieri care încercau să îl potolească.

Unui coleg de echipă i-a scos mai mulţi dinţi după ce i-a dat un picior în gură şi a fost la un pas să îl bată şi pe selecţionerul Ladislau Boloni, pentru că l-a trimis în teren doar spre finalul unei partide internaţionale. Iar fosta soţie, de care a divorţat după 24 de ani de căsătorie, l-a acuzat că a înşelat-o şi a bătut-o. Acum, Ionel Ganea s-a retras la ţară, lângă Fărăgaş, unde creşte animale.

Ana Grigore Like Mereu am fost curioasă să aflu ce se întâmplă în jurul meu, să cunosc oameni și povești. Meseria aceasta mă caracterizează cel mai bine și cred că ea m-a ales pe mine înainte ca eu să o aleg pe ea. ...

Întrebarea zilei Vi se pare mai eficient să vindeţi haine din garderoba personală online, pe grupuri sau diverse aplicaţii? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰