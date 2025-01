O femeie de 37 de ani din Republica Moldova a fost protagonista unei aventuri ca-n filme pe străzile din Dej. A furat o maşină dintr-o vulcanizare şi a fugit cu ea. Cursa nebună, cu poliţia pe urme, s-a încheiat brusc, după a lovit un cap de pod şi s-a răsturnat. Ca prin minune, nimeni nu a fost rănit.

Camerele de supraveghere au surprins aventura care putea s-o coste viaţa pe femeia de 37 de ani, cetăţean moldovean, dar şi pe mulţi alţi nevinovaţi care i-au ieşit în cale. E filmată când intră în vulcanizare, se apropie de prima maşină parcată şi, fără vreo reţinere, se urcă direct la volan. Proprietarul autoturismului, care este şi patronul service-ului, iese alergând.

Accident cu maşina furată

"Efectiv am tras s-o prind, ea se ţinea de volan. N-am mai apucat, maşina era în viteză băgată, era să mă arunce în drum. Am sunat la 112. Între timp a apărut un echipaj, i-am făcut semn să vină", povesteşte proprietarul maşinii. "Poliţiştii au pornit imediat în urmărirea femeii, fiind susţinuţi de încă două echipaje de poliţie", a declarat Remus Bârlean, comisar-şef.

După aproximativ 2 kilometri, cu poliţia pe urme, şoferiţa a acroşat un autoturism în acea zonă, dar tot nu a oprit. Şi-a continuat drumul, intrând pe interzis în acest sens giratoriu, unde a trecut razant pe lângă toate maşinile care veneau din sens opus.

Cursa nebună s-a întins pe aproape cinci kilometri, dar s-a sfârşit brusc. "Eram pe scări când s-a întâmplat, prima dată s-a auzit bubuitura. Am văzut că zboară maşina, s-a întors pe spate. Singură a ieşit din maşină, ajutată de poliţişti", spune un martor.

Femeia a scăpat ca prin minune

Femeia a scăpat ca prin minune. Din fericire, nu era nimeni pe trotuar în momentul impactului. Maşina, în schimb, e un morman de fiare contorsionate. "Maşina e praf, motorul e sărit, nu ştiu cum a trăit şi să nu păţească nimic", spune fiul proprietarului maşinii.

Poliţiştii au încercat să afle ce a fost în capul ei. Au aflat că ar fi ajuns cu trenul în Dej, din Timişoara şi ar fi vrut să meargă acasă, în Moldova. "Din ce am înţeles era din Republica Moldova, a coborât aici în gară, în Dej, şi a încercat să mai deschidă o maşină, doar că nu erau cheile în ea şi şi-a continuat drumul până a dat de maşina noastră", adaugă proprietarul maşinii.

Femeia n-a fost coerentă în declaraţii, spun anchetatorii. Pentru că părea confuză şi avea episoade psihotice, a fost internată la psihiatrie. I-au fost recoltate probe biologice pentru teste de droguri şi alcool. La drugtestul rapid, femeia ieşise pozitiv la canabis, spun surse Observator. rezultatul a fost infirmat însă de probele de la spital.

Un caz aproape la indigo s-a petrecut azi şi în Cluj. O altă femeie s-a crezut într-un film de acţiune. Când a văzut că maşina s-a stricat şi a lăsat-o în drum, a căutat imediat rezolvare. Nu la mecanic. A văzut maşina unui livrator de mâncare cu cheile în contact şi s-a urcat în ea. N-a dat înapoi nici când şoferul a văzut-o. I-a spus senină că se grăbeşte şi îi trebuie maşina lui. L-a ameninţat cu ce a găsit la îndemână şi a accelerat.

Cinci echipaje au pornit pe urmele ei. Încolţită în trafic, în centrul oraşului, femeia a oprit maşina şi s-a predat. Acum, dă explicaţii la poliţie.

