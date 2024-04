Eclipsă totală de Soare pe 8 aprilie. De ce nu poate fi văzută din România

Eclipsa totală de Soare din 2024 Profimedia

Apoi, la ora 16:40 UT, începe și eclipsa totală, tot undeva în centrul Oceanului Pacific, la răsăritul Soarelui. Umbra Lunii începe cursa spre nord-est, pe deasupra apelor Pacificului. La ora 18:05 UT, umbra Lunii întâlnește prima zonă de uscat – Islas Marias (Mexic), iar după câteva minute, la 18:10 UT, începe eclipsa totală de Soare pe coasta oceanului Pacific în Mexic, în apropiere de Mazatlan. Aici eclipsa totală durează 4 minute și 27 de secunde, Soarele se află la 69° altitudine deasupra orizontului, lățimea benzii de umbră este de 199 de km, iar viteza umbrei de 0.70 km/s. După doar câteva minute, la 18:17 UT se produce maximul eclipsei, durata ajungând la 4 minute și 28 de secunde, iar Soarele urcând la 70° altitudine. La 18:30 UT umbra Lunii trece în statul Texas (SUA), durata totalității fiind de 4m27s. Apoi umbra Lunii trece peste statele Oklahoma, Arkansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Indiana și Ohio. La ora 19:13 UT, umbra ajunge deasupra Lacului Erie, trecând astfel și peste zone din Canada, potrivit astro-info.ro. Traseul eclipsei totate se continuă peste statele americane Pennsylvania, New York, Vermont, Maine, dar și peste provinciile canadiene Ontario, Quebec, New Brunswick și New Foundland. Aici, pe insula St. Pierre and Miquelon, înainte de a trece din nou în ocean, umbra Lunii produce o eclipsă totală de Soare cu durata de 2 minute și 53 de secunde, Soarele a coborât deja la altitudinea de 23°, banda de umbră are lățimea de 161 km, iar viteza umbrei a crescut la 2.1 km/s. Umbra se deplasează apoi pe deasupra Oceanului Atlantic, până la ora 19:54 UT, când eclipsa totală se termină, chiar la apusul Soarelui. Eclipsa parțială mai continuă până la ora 20:52 UT, când are loc ultimul contact al penumbrei Lunii cu suprafața terestră. Fazele parțiale ajung să fie observabile, chiar la apusul Soarelui, din Islanda, Irlanda, Anglia și chiar nord-estul Portugaliei.

NASA, experimente ştiinţifice în timpul eclipsei

Eclipsa totală va dura cel mult 4 minute şi 28 de secunde, mai mult în Torreon, Mexic, şi între 3,5 şi 4 minute în alte locuri. În New York, eclipsa va începe la 15:16, ora locală, când soarele va fi acoperit în proporţie de 90%. Mai multe informații despre eclipsa totală de Soare din 8 aprilie, puteți găsi pe site-ul NASA, care a creat o pagină dedicată evenimentului. De altfel, în timpul ecplipsei, NASA va efectua mai multe experimente ştiinţifice. De la baza Insulei Wallops din Virginia, va lansa trei rachete de cercetare pentru a studia modul în care este afectată atmosfera superioară a Pământului atunci când lumina soarelui se diminuează temporar deasupra unei părţi a planetei.

De ce nu poate fi văzută eclipsă totală de Soare din România

Eclipsa totală de Soare de pe 8 aprilie 2024 va fi vizibilă doar în anumite regiuni ale lumii, inclusiv în Statele Unite ale Americii. Motivul pentru care nu poate fi văzută din România este că traiectoria umbrei lunare va trece în principal peste America de Nord, nu peste Europa.

Fenomenele astronomice precum eclipsa totală de Soare sunt vizibile doar din anumite locuri de pe Pământ din cauza geometriei complexe a sistemului nostru solar. Traseul complet al umbrei lunare, cunoscut sub numele de "umbra de totalitate", este relativ îngust și se deplasează pe suprafața Pământului într-un anumit mod în funcție de mișcarea relativă a Pământului, Lunii și a Soarelui.

Cum poate fi urmărită eclipsa totală de Soare şi în Europa

Eclipsa totală de Soare va fi vizibilă doar în America de Nord, dar va putea fi urmărită - virtual - oriunde în lume. NASA oferă transmisiuni în direct ale eclipsei pe canalul său de YouTube şi pe contul său de Twitch. Transmisiunile se vor desfăşura de la ora 20.00 (ora României) până la ora 23.00, pentru a urmări întreaga traiectorie a eclipsei. În program sunt discuţii şi explicaţii cu invitaţi experţi în astronomie, precum şi o privire asupra eclipsei din interiorul telescopului.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Dacă vremea va fi bună, NASA ar putea, de asemenea, să împărtăşească imagini ale eclipsei din diferite unghiuri. De asemenea, oamenii pot pune întrebări - şi pot primi răspuns în direct - prin videochat. MétéoMédia, canalul de televiziune din Quebec dedicat meteorologiei, va difuza, de asemenea, o emisiune specială la televiziune şi pe canalul său YouTube.

Când este următoarea eclipsă totală de Soare în România

Eclipsele solare totale vizibile din România sunt rare și se întâmplă de obicei la intervale de peste 100 de ani. Ultima eclipsă totală de Soare a fost observată din România pe 11 august 1999. Potrivit astro-urseanu.ro, următoarea eclipsă totală de Soare, vizibilă de pe teritoriul Românei şi din București, se va produce pe 3 septembrie 2081.

Eclipsele parțiale de Soare sunt, însă, mai frecvente. În 2027, pe 2 august, vom putea vedea o eclipsă parțială în care Luna va acoperi jumătate din discul solar. Din România, acoperirea maximă a Soarelui va fi de 57%, în sud-vestul țării. În viitorul apropiat, în România, vom putea observa și alte eclipse parțiale: pe 1 iunie 2030, Soarele va fi acoperit în proporție de 83%, iar pe 20 martie 2034, acoperirea va fi de 24%.

Diferenţa dintre eclipsa totală de Soare şi cea parţială

Eclipsa totală de Soare se întâmplă atunci când Luna acoperă complet discul Soarelui. Cei aflați în calea umbrei totale vor experimenta întuneric complet, cunoscut sub numele de "totalitate", timp de câteva minute. În timpul totalității, coroana solară - o regiune extrem de fierbinte și rar vizibilă a atmosferei Soarelui - devine vizibilă în jurul marginilor întunericului. Eclipsa totală este considerată unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice.

Eclipsa parțială de Soare are loc atunci când Luna acoperă doar o parte a discului Soarelui, lăsând o parte din acesta vizibilă. Observatorii aflați în zonele în care are loc eclipsa parțială vor vedea o reducere a luminii solare și o schimbare a aspectului Soarelui, dar nu vor experimenta totalitatea. Aspectul și magnitudinea eclipselor parțiale variază în funcție de locație și de gradul de acoperire a Soarelui de către Luna. În concluzie, diferența principală între eclipsa totală și cea parțială de Soare este gradul în care Soarele este acoperit de umbra Lunii: complet acoperit în cazul eclipselor totale și parțial acoperit în cazul eclipselor parțiale.

Milioane de oameni vor vedea eclipsa totală de Soare din 8 aprilie

Eclipsa totală de Soare este cel mai aşteptat eveniment astronomic din 2024 şi are loc pe 8 aprilie, iar oamenii de ştiinţă spun că va fi mult mai spectaculoasă decât cea din 2017, pe care au văzut-o americanii. Se estimează că 31 de milioane de oameni vor fi în calea eclipsei, dublu față de ultima eclipsă totală de Soare care a traversat SUA pe 21 august 2017.

Totalitatea este, de asemenea, mai lungă de această dată, datorită apropierii Lunii de Pământ. Dacă în 2017, maximul a fost de 2 minute și 42 de secunde, pe 8 aprilie 2024 va fi de 4 minute şi 28 de secunde. De asemenea, eclipsa totală de Soare din 2024 va fi de aproape două ori mai largă: aproape 200 km lățime, față de doar 110 km în 2017. În plus, traiectoria eclipsei din 2024 trece prin zone mai dens populate decât până acum. În 2017, doar 12 milioane de oameni locuiau în zona de totalitate a eclipsei, în timp ce aproape 32 de milioane se află în traiectoria din 2024, iar 150 de milioane de oameni locuiesc pe o rază de 322 de kilometri.

În 2017, calea celei mai profunde umbre - "totalitatea" - a mers din Oregon, în nord-vestul SUA, până în Carolina de Sud, în sud-est și a acoperit de fapt unele regiuni slab populate, inclusiv multe parcuri naționale. În schimb, evenimentul din 2024 va acoperi zone urbane majore din SUA, cum ar fi Dallas, Indianapolis, Cleveland și Buffalo.

Ți-a plăcut acest articol? Like | 4 voturi

Întrebarea zilei Calea Victoriei a redevenit pietonală. Sunteţi de acord să rămână aşa? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰