Marian Caraveţeanu, un pompier de 18 ani, a fost cel care a auzit bubuitura din curtea casei sale. A alergat spre locul accidentului, acolo unde a găsit şoferul, captiv în maşină. Cara, cum îl ştiu salvatorii constănţeni, a comunicat cu victima şi i-a acordat primele îngrijiri până la sosirea echipajelor. Bărbatul a fost transportat la spital, conştient.

Un pompier de 18 ani, erou chiar şi în timpul liber

Întreaga întâmplare a fost relatată pe pagina de Facebook a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Dobrogea" al judeţului Constanţa:

"În fotografie este colegul nostru plt.adj. Marian Caravețeanu, care face parte din echipa pompierilor constănțeni de 18 ani. Astăzi, în jurul orei 16:00, fiind în curtea casei sale acesta a auzit un zgomot puternic. A ieșit de îndată pe poartă și a văzut un autotren și un autoturism avariate. Fără să stea pe gânduri, ghidat de spiritul de salvator s-a apropiat pentru a vedea dacă sunt victime. În acele momente a văzut în autoturism un bărbat rămas captiv în mașină.

- Instinctiv, am evaluat pericolele și gradul de încarcerare, dar și starea victimei acesta având bordul peste picioare. Am urcat în mașină, pe ușa din stânga spate, deoarece ușile pe partea stângă erau deschise și am preluat cu atenție capul victimei. În tot acest timp am vorbit cu el să îl calmez și am încercat să aflu dacă mai are și alte leziuni.

Până la sosirea ajutoarelor, Cara, cum îl știu salvatorii constănțeni a rămas în mașină, a susținut capul victimei în continuare și a comunicat cu victima asigurându-l ca este în siguranță.

- La sosirea colegilor de la Detasamentul Medgidia am solicitat un guler cervical pentru imobilizarea coloanei cervicale a victimei. Împreună cu comandantul intervenției am reușit rapid să depărtăm bordul, apoi să înlăturăm plafonul mașinii pentru mai mult spațiu. Cu foarte mare precizie și atenție am montat dispozitivul de extracție împreună cu unul dintre colegi și l-am extras cu targa lopată. Victima a fost predată conștientă echipajului de pe ambulanța SAJ și a fost transportat la spital.

Accidentul s-a petrecut în localitatea Castelu. Felicitări, Marian! Suntem mândri de tine!"

