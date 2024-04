Vezi și

Pasionat de fizică şi astronomie, Antonio s-a înscris la toate concursurile din domeniu şi a dat lovitura la competiţia NASA. A reuşit să iasă în evidenţă din mai bine de 29.000 de concurenţi.

Antonio a gândit proiectul pentru o seră inteligentă care poate furniza hrană pentru 10.000 de oameni

Antonio: Trebuie să iei în calcul orice, de la cum folosesti apa eficient pana la cum procesezi legumele si fructele pentru omenire, cum functionează societatea. M-am gandit la meritocratie, deoarece eu consider ca oamenii indiferent cat de mult si-ar dori aceasta libertate deplina nu au cum sa faca rost de ea deoarece avem nevoie de experti in domeniu sa ne conduca pe o colonie spatiala.

A gândit soluţii şi pentru procesarea hranei pe nava lui. O sera inteligentă va furniza 20.000.000 de calorii pe zi pentru cei 10.000 de oameni. Astronomul de 17 ani a înfiinţat un club de inginerie aerospaţială la şcoala în care învaţă.

Diana Răducanu, director adjunct Jean Monnet: Acest club a aparut acum aproape un an la noi în şcoală, Am fost putin sceptică la început, mi se parea un domeniu total necunoscut mie. Le oferă posibilitatea de a face altceva, ceva care sa le placa, in care sa isi gaseasca drumul în viaţă şi să faca alegeri corecte, ca asta ne dorim cel mai mult de la ei.

Antonio s-a înscris în campania 100 de tineri pentru dezvoltarea României, lansată de fundaţia Dan Voiculescu, şi mai are câţiva paşi până să-şi împlinească visul: primul ar fi să ajungă la conferinţa NASA de la Los Angeles.

Astfel, ar putea face pasul decisiv pentru viitorul său: să lucreze la NASA ori SPACEX.

