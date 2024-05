Florin Piersic face primele declaraţii pentru Observator după operaţiile suferite în ultima lună. Actorul a vorbit în exclusivitate despre cum se simte şi ce planuri are. Maestrul mulţumeşte medicilor şi promite tuturor celor care îl iubesc că se vor revedea curând.

Florin Piersic, actor: Spune-le tuturor că am avut o replică într-o piesă pe care o ador în care terminam acest spectacol cu un succes extraordinar în care spuneam: "Şi deasupra mea speranţă".

Este mesajul transmis de Florin Piersic de pe patul de spital. Actorul aşteaptă externarea şi speră că va urca pe scenă curând.

Florin Piersic, actor: În două săptămâni sper ca eu să pot să păşeşc aşa cum păşesc că am început să păşesc acum, adică cu o uşurinţă mai mare la piciorul stâng. Dorinţa mea, nu pot să spun că asta se va întâmpla peste o lună, peste două, peste trei dar in orice caz intr-un timp in care eu imi voi reveni din cauza asta... din cauza asta fac această recuperare ca să pot să mai apar vreodată pe scenă.

Medicii care l-au tratat au veşti bune.

Şerban Dragosloveanu, medic chirurg ortoped, manager Spitalul Foişor: Momentan evoluţia a fost extrem de favorabilă, plaga e în curs de vindecare, aşteptăm scoaterea firelor, dânsul se mobilizează, are mobilitate bună, cu cadru, el nu mai mersese de 4-5 săptămâni.

Doctorii povestesc momentele emoţionante după operaţie

Adelina Moise, medic anestezist Spitalul Foişor: În momentul în care am terminat operaţia şi anestezia şi s-a trezit, lucrurile au fost extraordinare pentru că ne-am luat de mână şi a spus: gata, m-am întors, sunt printre voi.

Florin Piersic, actor: Asta vă spun şi dumneavoastră. Deasupra mea speranţa să vă fie bine, să vă gândiţi la mine şi să ştiţi că nu vreau să ne despărţim niciodată.

Iar pe cei mai tineri din echipa medicală i-a tachinat în stilul binecunoscut.

Mihai Gherghe, medic rezident: Tinerelule, puştiulică...glumiţe cum îl ştiţi. Acum îl urmărim, este într-o stare destul de bună.

Şerban Dragosloveanu, medic chirurg ortoped, manager Spitalul Foişor: Începuse să simtă că-i mai bine, îmi spunea că vrea să plece acasă, şi duceam continuu o luptă de lămurire pentru că el trebuie să rămână ca să urmeze tratamentul.

Externarea, în astfel de cazuri, se face la 3 săptămâni

Maria Rohnean, reporter Observator: Florin Piersic va rămâne internat încă cel puţin o săptămână în compartimentul destinat pacienţilor septici, aici la Spitalul Foişor din Capitală. După externare însă va trebui să continue tratamentul cu antibiotic pentru a scăpa de infecţia cu stafilococ.

Actorul e optimist, revederea cu publicul se apropie.

Florin Piersic, actor: Pentru Observator, speranţa să ţină legătura cu mine.

